«Ищет свою территорию»: в Минлесхозе рассказали о буром медведе, гуляющем под Минском

«Ищет свою территорию»: в Минлесхозе рассказали о буром медведе, гуляющем под Минском8
- 5.08.2023, 13:03
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Белорусам объяснили, что делать при встрече с хищником.
По данным Боровлянского спецлесхоза в лесу недалеко от деревни Нелидовичи Минского района появился бурый медведь.
Об этом 4 августа сообщили в Минлесхозе Беларуси и предупредили грибников и любителей лесных прогулок о необходимости соблюдать меры предосторожности при встрече с диким животным.
Специалисты ведомства подчеркнули, что при встрече с медведем в лесу (как и с любым другим крупным диким животным) следует сохранять спокойствие и не проявлять агрессии — не делать резких движений, не приближаться к нему и уж тем более не предпринимать попыток прикоснуться или погладить медведя. Даже если медведь со стороны кажется миролюбивым, такие действия могут быть очень опасными.
Несколько особей бурых медведей также видели 1 августа в Ждановичском сельсовете. Как пояснил директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович в интервью порталу pristalica.by, речь идет о молодых особях, которые «ищут свою территорию» в процессе расселения популяции бурых медведей.
Говоря о случае в лесу у деревни Нелидовичи, Миронович сообщил, что без последствий для человека встреча с медведем прошла лишь потому, что мужчина был очень хорошо знаком с поведением диких животных. Он — заядлый грибник и охотник и хорошо знал, как поступить, чтобы не разозлить хозяина леса. Миронович также рассказал о правильной тактике поведения при встрече с медведем.
«Даже если они кажутся безобидными, то необходимо сохранять дистанцию и медленно отходить от животного. Ни в коем случае не пытайтесь прикоснуться или погладить дикое животное. Любая неосторожность может привести к трагедии», — подчеркнул специалист.
Ранее в Национальной академии наук Беларуси сообщили, что численность диких животных в Беларуси будет только увеличиваться и призвали белорусов «научиться жить с ними рядом».
Тем временем сообщения о встречах белорусов с медведями стали уже регулярными, причем не только в глухом лесу, куда порой забредают грибники и охотники, но и на окраинах лесных массивов у деревень, городов и оживленных трасс.