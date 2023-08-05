СМИ: Российский танкер SIG получил двухметровую пробоину у ватерлинии 2 5.08.2023, 13:15

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Стали известны новые подробности о результатах удара морского дрона.

Надводный беспилотник во время атаки на российский танкер SIG возле Крымского моста оставил в нем двухметровую пробоину.

Как сообщает «База», после атаки беспилотника на правом борту танкера SIG у ватерлинии, на расстоянии около 20 сантиметров над уровнем воды, образовалась пробоина размером 2х1 метра. Ранее была информация, что SIG получил пробоину в районе машинного отделения.

При взрыве на танкере находились 11 человек, большинство из них получили ссадины от разбитого стекла.

После удара дрона на танкере повреждено машинное отделение, туда затекла вода. К судну отправили два буксира, а экипаж танкера выставил вокруг пробоины боновые заграждения.

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