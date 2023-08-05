Запахи геополитических «прорывов» Телеграм-канал «СерпомПо»

5.08.2023, 13:28

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Захарова будет стоять по пояс в океане и кривляться в сторону Америки.

Жаркий воздух субботнего утра в Москве, застывший, словно парус в мертвом штиле, разорвали новостные петарды о намечаемых геополитических прорывах.

Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво предложил России начать переговоры о безвизовом режиме: «Не думаю, что где-то в Европе могут быть такие пляжи. Это как раз та самая причина, по которой я всегда приглашаю россиян в Сьерра-Леоне».

Сьерра-Леоне с населением около 8 млн. человек – одна из беднейших стран мира, ниже черты бедности живет 70% населения, прямое авиасообщение между Россией и столицей страны Фритауном отсутствует. Но можно сделать геополитический прорыв - пустить рейс и вывозить на пляжи депутатов Госдумы самолетами, будут стоять по пояс в Атлантическом океане и показывать средний палец Америке.

Возможный африканский прорыв в направлении Сьерра-Леоне был поддержан сегодня и с российской стороны – фронтвумен МИД Мария Захарова объявила о том, что лавровцы «приступают к обсуждению вопросов технического характера» об открытии посольств России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Зачем там нужны посольства, сколько это будет стоить, что за прорывы готовятся, неясно.

Во всяком случае, для российского читателя новостей о приключениях великого геополитика в Африке, есть одна польза – можно освежить в памяти школьные уроки географии.

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