закрыть
5 августа 2023, суббота, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Запахи геополитических «прорывов»

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 5.08.2023, 13:28
  • 2,514
Запахи геополитических «прорывов»

Захарова будет стоять по пояс в океане и кривляться в сторону Америки.

Жаркий воздух субботнего утра в Москве, застывший, словно парус в мертвом штиле, разорвали новостные петарды о намечаемых геополитических прорывах.

Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво предложил России начать переговоры о безвизовом режиме: «Не думаю, что где-то в Европе могут быть такие пляжи. Это как раз та самая причина, по которой я всегда приглашаю россиян в Сьерра-Леоне».

Сьерра-Леоне с населением около 8 млн. человек – одна из беднейших стран мира, ниже черты бедности живет 70% населения, прямое авиасообщение между Россией и столицей страны Фритауном отсутствует. Но можно сделать геополитический прорыв - пустить рейс и вывозить на пляжи депутатов Госдумы самолетами, будут стоять по пояс в Атлантическом океане и показывать средний палец Америке.

Возможный африканский прорыв в направлении Сьерра-Леоне был поддержан сегодня и с российской стороны – фронтвумен МИД Мария Захарова объявила о том, что лавровцы «приступают к обсуждению вопросов технического характера» об открытии посольств России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Зачем там нужны посольства, сколько это будет стоить, что за прорывы готовятся, неясно.

Во всяком случае, для российского читателя новостей о приключениях великого геополитика в Африке, есть одна польза – можно освежить в памяти школьные уроки географии.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип