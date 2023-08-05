The Economist: Российская оборона может «треснуть» на многих участках фронта 5.08.2023, 13:43

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ВСУ используют необычную стратегию для наступления.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается и украинские войска, хоть и медленно, но продвигаются.

Аналитики издания The Economist считают, что такие темпы могут быть организованы намеренно командованием. Начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин завил, что Силы обороны наносят удары по логистике захватчиков, а также проверяют российскую оборону в разных местах.

В июне украинское командование сообщало, что крупные бронетанковые соединения являются хорошей мишенью для беспилотников ВС РФ, а потому ВСУ наступают малыми группами.

«Ограниченный успех, которым сейчас пользуются украинцы, в основном является результатом действий подразделений уровня взвода и роты. Они используют для укрытия опушек деревьев и небольшие населенные пункты», — указывается в материале.

По словам журналистов, когда ВСУ отправят на штурм свои основные резервы, все будет зависеть от того, сможет ли РФ организованно отвести свои войска. Есть вероятность, что ВС РФ, истощенные месяцами боев, «треснут». Оккупационные силы уже сталкиваются с низким моральным духом, нехваткой боеприпасов, а также с плохими решениями командиров. Главный удар Украины станет настоящим испытанием для ВС РФ.

Военный стратег Лоуренс Фридман отмечает, что Силы обороны Украины воюют не так, как армия США и союзники. В своих войнах американцы показывали на поле боя подавляющую огневую мощь и господство в воздухе, чего у украинских сил нет. ВСУ не могут позволить себе «новую версию блицкрига», к которой, возможно, привыкли многие на Западе, глядя на действия американцев в войне в Персидском заливе.

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