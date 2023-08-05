Как запрет на ввоз машин из Грузии в Беларусь повлияет на авторынок 1 5.08.2023, 13:46

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Нововведения появились на фоне санкций.

Грузия запрещает экспорт и реэкспорт автомобилей из США и Евросоюза в Беларусь и Россию. Нововведения появились на фоне санкций. Как это отразится на нашем рынке и было ли популярным в этом плане грузинское направление, разбирался Office Life.

В компании WestMotors, которая занимается подбором и доставкой автомобилей в том числе из США в Беларусь и является крупным игроком на рынке, рассказали, что через Грузию к нам машины и так практически не везут.

— Возможны только какие-то единичные истории. Да, в марте-апреле 2022 года, когда ситуация на границе с Евросоюзом была неопределенной, компании пытались переправлять автомобили из США и ОАЭ через Грузию, этот вариант казался более безопасным. О кейсах, что авто доставляют из ЕС через Грузию в Беларусь, вообще не слышали.

Весной 2022 года у WestMotors через Грузию из США и ОАЭ осуществлялось 10−20% от всего объема поставок. Однако быстро необходимость в этом направлении отпала, потому что вариант доставки через литовскую Клайпеду — удобнее. Подержанные и новые авто из США в Беларусь сейчас и так доставляют. Причем в плане марок предлагают весь возможный спектр.

— Работать через Грузию было сложно из-за бюрократических препятствий на всех этапах, гораздо удобнее выбрать альтернативный маршрут. Пусть даже он будет длиннее. Насколько мы знаем, в России вопрос экспорта и реэкспорта через Грузию для себя тоже решили, переориентировавшись на Казахстан. При этом автомобили для потребителей стали несущественно дороже. Как вариант россияне могут организовать доставку через Иран и Азербайджан.

По информации от официальных дилеров, для них вариант экспорта и реэкспорта авто в Беларусь через Грузию неактуален.

В отличие от Беларуси, легковые автомобили считаются третьим по величине экспортным товаром Грузии в Россию. За полгода туда отправили около 3,9 тыс. машин на 53 млн долларов. Больше автомобилей Грузия экспортирует только в Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и Армению.

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