Из окна видна площадь Победы: в центре Минска продают квартиру с атмосферным балконом 5.08.2023, 13:59

По соседству расположен дом с легендарным «Караваем».

Этот вариант для тех, кто ценит атмосферу старых домов с толстыми стенами и уютными балконами. Самый центр города, рядом парк Горького и площадь Победы. Сайт realt.by показал сталинку с необычной комнатой в паре минут от метро. Квадратный метр в ней выходит чуть дороже двух тысяч долларов.

Трешка находится на Захарова, 24. Это сталинка 1955 года постройки по соседству с домом, где расположен легендарный «Каравай». В доме 5 этажей, квартира на третьем.

Вот этот дом, вы наверняка не раз гуляли около него.

В квартире 62 метра общей площади, жилые — 37 «квадратов». Здесь три раздельных комнаты, одна из которых проходная. Похоже, что прошлый хозяин или хозяйка был творческим человеком: видно, что в старом ремонте старались создать уют в жилых комнатах — покрасили стены в однотонные цвета, повесили картины. На полу в жилых комнатах уложен паркет елочкой. Так выглядит гостиная.

В комнатах широкие подоконники. В гостиной выход на тот самый атмосферный небольшой балкончик, с которого открывается вид на зеленые деревья.

Так выглядит спальня. Здесь стоит двуспальная кровать и небольшой туалетный столик.

Еще одна комната довольно необычная. Она совсем небольшая и выступает продолжением кухни. Здесь стоит большой обеденный стол.

А вот так выглядит кухня.

Санузел в квартире раздельный. Здесь установлена ванна. В комнате точно придется делать ремонт.

Этот вариант подойдет любителям сталинок, которые хотят жить в центре и готовы платить за расположение, а после покупки вложиться и в ремонт.

Стоимость квартиры — 140 тысяч долларов. (2 244 долларов за «квадрат»).

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