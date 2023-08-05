Алаверды для Вити Anti-Colorados, Defence-line

5.08.2023, 14:13

Друг Путина готовится сделать «ход конем»?

Наверное, уже все знают о том, что Венгрия давно и прочно стала карманным тумблером Путина как в ЕС, так и в НАТО. Фюрер клацает ею так, как считает нужным, и надо отметить, что Витя Орбан и его шобла настолько вжились в роль «Чего изволите?», что любой их последующий шаг читается легко и непринужденно. Поначалу орбанавты еще пытались как-то имитировать образ демократической, европейской страны и это им удавалось потому, что тот же Орбан, в своих действиях и высказываниях, не сильно отличался от Меркель, и этот фон не давал возможности рассмотреть метаморфозы, произошедшие с позицией страны.

Скажем так, несмотря на откровенно холуйскую политику, которую проводила Меркель по отношению к Путину, в Германии не возникло состояния, при котором начинают генерироваться территориальные претензии к соседям, хотя именно Германия имеет все основания поставить вопрос возврате Восточной Пруссии. Но как было сказано выше, холуйская позиция Меркель в принципе не могла родить претензий к Федерации, а тем более – к Путину. Напротив, Венгрия, при попустительстве цивилизованного мира, превратилась в единственную страну Европы, которая имеет территориальные претензии буквально ко всем своим соседям.

При этом, там как-то странно аргументируют свои претензии, потому что нырнуть в историю – себе дороже, поскольку во время Второй мировой войны страна была добровольным и активным союзником Германии, а на руках ее армии – толстый слой военных преступлений, за которые она не была привлечена к ответственности по разным причинам. Поэтому ей бы сидеть спокойно и ровно, обустраивая внутреннюю структуру и налаживая добрые отношения с соседями, но не тут-то было. Виктора Орбана, как и Вову Путина, потянуло на величие, а величие, без территориальных претензий к соседям, и не величие вовсе, а дешевая мишура и потому – вот оно в полный рост.

Ну а с уходом Ангелы Меркель Витю стало заметно как никогда, и сейчас, глядя на то, что вытворяет Венгрия, возникает вопрос о том как, а главное – зачем, ее приняли в ЕС и НАТО? Последняя эпопея, которую развернул Орбан – блокирование вступления Швеции в НАТО, которое Будапешт взялся исполнять вместе с Турцией. Но у Турции – свои претензии к Швеции, в основном связанные с тем, что там скрываются в качестве беженцев курдские боевики, которые регулярно устраивают на территории Турции различные кровавые теракты. Формальным же поводом для Турции стало сожжение в Стокгольме Корана.

Причем, сей акт был исполнен не гражданином Швеции, а типом, специально приехавшим для этого туда из Дании, и в принципе, он мог поехать куда угодно и сделать это в любой момент, но сделал там и когда надо. Кстати, он и сейчас это может опять сделать, но почему-то – не делает. Можно допустить, что ему больше такое не заказывали. Но как ни крути, у Турции есть и причина и повод, а вот каким образом курдские террористы и сожженный коран в Швеции касаются Венгрии, понять сложно, если не сделать одного простого допущения. В общем, вступление новых стран в НАТО не устраивает Путина и он использует различные инструменты для того, чтобы помешать этому процессу. И если для Турции пришлось разыграть целую трагедию, чтобы она что-то такое сделала, то для Венгрии было достаточно телефонного звонка и наверное – денежного перевода или кейса кеша, переданного курьером.

Но не зря говорил классик о том, что если долго смотреть в бездну, то однажды кто-то тебя в нее скинет. Нечто подобное стало происходить и с Венгрией. Проблемы у нее начались не только с Украиной или Швецией, но и соседняя Польша, в ответ на территориальные претензии, тоже ответила в стиле: «Давай не будем? А если будем, то – давай!» И пообещала ответить тем же, после чего у Орбана пропал энтузиазм закусываться именно с Варшавой. А теперь первая ласточка полетела и из Вашингтона.

До последнего времени Венгрия имела с США безвизовый режим ESTA наподобие того, что мы имеем с Европой. То есть, многократное пересечение границы без визового оформления и совокупное время пребывания – 90 дней. Сейчас, в связи с войной, все выглядит несколько иначе, но такой режим действовал до 24 февраля 2024 года. Временно эти условия расширены и заменены программой помощи, что тоже исключает визовый режим. Венгрия входила в число 40 стран, которые имели безвиз со Штатами, но теперь МВД США предупредило Венгрию о сокращении этой программы под паспорт Венгрии. Теперь действие электронного паспорта программы ESTA, именно для Венгрии, сокращено от двух лет до года и он перестает быть многоразовым. Говорят, что сокращению может быть подвергнут и совокупный срок пребывания венгров в США без визы.

Очевидно, что причиной таких действий является постоянно препятствие для любых важных решений в НАТО и вообще – откровенно промосковский курс Орбана, который тот уже не стесняется проводить открыто и говорить об этом вслух. Ну а поводом для изменения режима посещения США стало то, что при оформлении паспорта ESTA, США требовали указание наличия второго гражданства у его обладателей. Проще говоря, Штаты не желают впускать к себе россиян, которые приобрели венгерский паспорт и не расстались со своим – двуглавым петухом на втором паспорте. И это уже вызвало гнев МВД Венгрии:

‼️ Hungary will not disclose the data of Hungarians beyond the border with dual citizenship because that would risk their security, the Ministry of Interior stressed, adding that this is why President Biden's administration is taking revenge on Hungarians with the new visa waiver… — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) August 1, 2023

Что характерно, в этой ответной реакции проскользнула мысль о том, что истинные причины такого решения глубже, но назвать их в министерстве не решились. Кому же хочется назвать себя путинскими холуями по вызову? Поэтому там рассуждают в стиле того, что администрация Байдена завидует Вите Орбану потому, что тот умный и красивый и да – нравится Путину, а Путин нравится ему и что? Основной кандидат в президенты и одновременно – бывший президент США Трамп – тоже нравится Орбану, о чем тот не раз публично заявлял, и возможно, Орбан сам нравится Трампу. Они бы на троих с Путиным могли бы легко сообразить и вот поэтому Байден завидует ясному солнцу Венгрии, которое взошло над страной в 2010 году и коптит над нею неустанно и беспрерывно.

Ну а чисто технически, эту подачу в Будапеште могут рассматривать как начало более глубокого процесса и что безвиз – только цветочки. В любом случае, у Орбана имеется изящный ход как раз в стиле Путина, а именно – не дожидаться момента, когда тебя мокрыми тряпками попросят на выход, а сделать это самостоятельно и назвать это «ход конем». Причем, для этого не понадобится у Путина просить его коня – Лаврова. У Орбана имеется свой конь – Сийярто и вот им-то и можно сделать этот ход. Посмотрим, как оно будет на самом деле.

Anti-Colorados, Defence-line

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