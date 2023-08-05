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Алаверды для Вити

  • Anti-Colorados, Defence-line
  • 5.08.2023, 14:13
Алаверды для Вити

Друг Путина готовится сделать «ход конем»?

Наверное, уже все знают о том, что Венгрия давно и прочно стала карманным тумблером Путина как в ЕС, так и в НАТО. Фюрер клацает ею так, как считает нужным, и надо отметить, что Витя Орбан и его шобла настолько вжились в роль «Чего изволите?», что любой их последующий шаг читается легко и непринужденно. Поначалу орбанавты еще пытались как-то имитировать образ демократической, европейской страны и это им удавалось потому, что тот же Орбан, в своих действиях и высказываниях, не сильно отличался от Меркель, и этот фон не давал возможности рассмотреть метаморфозы, произошедшие с позицией страны.

Скажем так, несмотря на откровенно холуйскую политику, которую проводила Меркель по отношению к Путину, в Германии не возникло состояния, при котором начинают генерироваться территориальные претензии к соседям, хотя именно Германия имеет все основания поставить вопрос возврате Восточной Пруссии. Но как было сказано выше, холуйская позиция Меркель в принципе не могла родить претензий к Федерации, а тем более – к Путину. Напротив, Венгрия, при попустительстве цивилизованного мира, превратилась в единственную страну Европы, которая имеет территориальные претензии буквально ко всем своим соседям.

При этом, там как-то странно аргументируют свои претензии, потому что нырнуть в историю – себе дороже, поскольку во время Второй мировой войны страна была добровольным и активным союзником Германии, а на руках ее армии – толстый слой военных преступлений, за которые она не была привлечена к ответственности по разным причинам. Поэтому ей бы сидеть спокойно и ровно, обустраивая внутреннюю структуру и налаживая добрые отношения с соседями, но не тут-то было. Виктора Орбана, как и Вову Путина, потянуло на величие, а величие, без территориальных претензий к соседям, и не величие вовсе, а дешевая мишура и потому – вот оно в полный рост.

Ну а с уходом Ангелы Меркель Витю стало заметно как никогда, и сейчас, глядя на то, что вытворяет Венгрия, возникает вопрос о том как, а главное – зачем, ее приняли в ЕС и НАТО? Последняя эпопея, которую развернул Орбан – блокирование вступления Швеции в НАТО, которое Будапешт взялся исполнять вместе с Турцией. Но у Турции – свои претензии к Швеции, в основном связанные с тем, что там скрываются в качестве беженцев курдские боевики, которые регулярно устраивают на территории Турции различные кровавые теракты. Формальным же поводом для Турции стало сожжение в Стокгольме Корана.

Причем, сей акт был исполнен не гражданином Швеции, а типом, специально приехавшим для этого туда из Дании, и в принципе, он мог поехать куда угодно и сделать это в любой момент, но сделал там и когда надо. Кстати, он и сейчас это может опять сделать, но почему-то – не делает. Можно допустить, что ему больше такое не заказывали. Но как ни крути, у Турции есть и причина и повод, а вот каким образом курдские террористы и сожженный коран в Швеции касаются Венгрии, понять сложно, если не сделать одного простого допущения. В общем, вступление новых стран в НАТО не устраивает Путина и он использует различные инструменты для того, чтобы помешать этому процессу. И если для Турции пришлось разыграть целую трагедию, чтобы она что-то такое сделала, то для Венгрии было достаточно телефонного звонка и наверное – денежного перевода или кейса кеша, переданного курьером.

Но не зря говорил классик о том, что если долго смотреть в бездну, то однажды кто-то тебя в нее скинет. Нечто подобное стало происходить и с Венгрией. Проблемы у нее начались не только с Украиной или Швецией, но и соседняя Польша, в ответ на территориальные претензии, тоже ответила в стиле: «Давай не будем? А если будем, то – давай!» И пообещала ответить тем же, после чего у Орбана пропал энтузиазм закусываться именно с Варшавой. А теперь первая ласточка полетела и из Вашингтона.

До последнего времени Венгрия имела с США безвизовый режим ESTA наподобие того, что мы имеем с Европой. То есть, многократное пересечение границы без визового оформления и совокупное время пребывания – 90 дней. Сейчас, в связи с войной, все выглядит несколько иначе, но такой режим действовал до 24 февраля 2024 года. Временно эти условия расширены и заменены программой помощи, что тоже исключает визовый режим. Венгрия входила в число 40 стран, которые имели безвиз со Штатами, но теперь МВД США предупредило Венгрию о сокращении этой программы под паспорт Венгрии. Теперь действие электронного паспорта программы ESTA, именно для Венгрии, сокращено от двух лет до года и он перестает быть многоразовым. Говорят, что сокращению может быть подвергнут и совокупный срок пребывания венгров в США без визы.

Очевидно, что причиной таких действий является постоянно препятствие для любых важных решений в НАТО и вообще – откровенно промосковский курс Орбана, который тот уже не стесняется проводить открыто и говорить об этом вслух. Ну а поводом для изменения режима посещения США стало то, что при оформлении паспорта ESTA, США требовали указание наличия второго гражданства у его обладателей. Проще говоря, Штаты не желают впускать к себе россиян, которые приобрели венгерский паспорт и не расстались со своим – двуглавым петухом на втором паспорте. И это уже вызвало гнев МВД Венгрии:

Что характерно, в этой ответной реакции проскользнула мысль о том, что истинные причины такого решения глубже, но назвать их в министерстве не решились. Кому же хочется назвать себя путинскими холуями по вызову? Поэтому там рассуждают в стиле того, что администрация Байдена завидует Вите Орбану потому, что тот умный и красивый и да – нравится Путину, а Путин нравится ему и что? Основной кандидат в президенты и одновременно – бывший президент США Трамп – тоже нравится Орбану, о чем тот не раз публично заявлял, и возможно, Орбан сам нравится Трампу. Они бы на троих с Путиным могли бы легко сообразить и вот поэтому Байден завидует ясному солнцу Венгрии, которое взошло над страной в 2010 году и коптит над нею неустанно и беспрерывно.

Ну а чисто технически, эту подачу в Будапеште могут рассматривать как начало более глубокого процесса и что безвиз – только цветочки. В любом случае, у Орбана имеется изящный ход как раз в стиле Путина, а именно – не дожидаться момента, когда тебя мокрыми тряпками попросят на выход, а сделать это самостоятельно и назвать это «ход конем». Причем, для этого не понадобится у Путина просить его коня – Лаврова. У Орбана имеется свой конь – Сийярто и вот им-то и можно сделать этот ход. Посмотрим, как оно будет на самом деле.

Anti-Colorados, Defence-line

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