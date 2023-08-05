Поездка на автомобиле в жару: что нужно знать 3 5.08.2023, 14:21

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Несколько важных секретов.

В эти выходные синоптики снова обещают жару: 6 августа максимальная температура воздуха местами по стране составит +31…+34°С, а по Брестской и Гомельской областям на большей части территории достигнет +35…+37°С.

Итак, что делать водителю в такую жару?

Главное – перед любой поездкой рекомендуется хорошо отдохнуть, а для дороги в жаркую погоду такое неписаное правило приобретает двойное значение. Это совет не только медиков, но и водителей с опытом.

В ПДД об этом речь не идет, но не мешает знать, что высокие температуры с большой вероятностью истощают, добавляют вялости и провоцируют на сон. Да и вообще высокая окружающая температура повлияет на вашу способность управлять автомобилем – время реакции и уровень концентрации замедляются.

Отдых прежде всего

В любых обстоятельствах перед поездкой в теплой или даже раскаленной машине рекомендуется перед этим поспать (не вздремнуть), а именно поспать в нормальных условиях не менее 7 часов.

Теперь относительно самого автомобиля, если он не оборудован кондиционером, то рекомендуется делать остановки на передышку (желательно где-то в тени) хотя бы через каждые 90 минут. Не через 100 или 120 минут, а через каждые полтора часа.

Если автомобиль укомплектован кондиционером, то вам повезло наполовину, поскольку автомобиль также жару не любит и требует внимания.

Во время такого перерыва вы можете выйти из машины, размять ноги подышать свежим воздухом, попить чай из термоса, воду из автохолодильника, если он, конечно, там есть.

Желательно встать к восходу и отправиться в путь на рассвете, когда солнце не припекает. Это и для вашего авто лучше, и вам полегче. Cолнце с 11:00 до 15:00 часов самое жгучее. Итак, постарайтесь избежать этого промежутка времени для дороги.

Короткая остановка в пути пригодится вам – и усталость снимет, и отдохнете. Просто покиньте салон и 5-7 минут погуляйте, воды попейте, вдохните воздух полной грудью.

Проверьте свой автомобиль

Ваш автомобиль реагирует на жару так же, как и человек. Тем более, когда речь идет об экстремальной жаре. Так что даже быстрая проверка определенных систем не помешает, а поможет предотвратить любые проблемы в пути.

Механики советуют перед выездом начать проверку с уровня моторного масла да охлаждающей жидкости. Вы можете избавить себя от многих хлопот во время жаркой поездки, если заранее проверите контрольные уровни жидкостей:

уровень антифриза;

моторное масло;

трансмиссионная жидкость;

тормозная жидкость;

жидкость гидроусилителя руля;

жидкость стеклоомывателя.

Если в машине отсутствует компрессор, заезжайте на ближайшую заправку и воспользуйтесь компрессором для подкачки колес: низкое давление в камерах в сочетании с высокими температурами и раскаленным асфальтом может стать идеальной средой для разрыва шины.

Долить антифриз в систему много времени не займет, но от проблем в пути избавит. И так поступите с другими жидкостями – проверка излишней не бывает.

Не перегревайтесь сами и не давайте перегреваться машине. На короткой остановке ищите для авто тень от построек, деревьев. Если вы приехали по месту назначения, то постарайтесь припарковать автомобиль в тени – он также изнывает от высокой температуры.

Вода лишней не бывает

Обезвоживания избегайте. В жару следует по этому поводу учитывать возраст, ожирение, болезни сердца, психические заболевания, плохое кровообращение, употребление лекарства и т.д. Все это имеет значение и значительное количество питьевой воды в машине вам пригодится.

Однако храните воду так, чтобы на бутылки не попадало солнце, поскольку сконцентрированные лучи «солнечного зайчика» могут в эффекте линзы наделать беды.

Воду храните в любом месте, можно даже в багажнике, но какая-то ее часть должна быть всегда под рукой. Это не означает, что вы должны пить ее во время движения, управляя автомобилем. Хочешь попить – остановись и попей, отдохни.

Вода в машине должна быть даже тогда, когда поездка короткая. Но не забывайте о солнечных лучах и эффекте линзы.

Защитите своих детей и домашних животных

В жаркую погоду детей и животных нельзя оставлять в машине. В дороге давайте им больше воды. Угощайте детей свежими фруктами и овощами: огурчики, яблоки, груши или сливы – именно то, что нужно.

Леденцы лишними не будут ни детям, ни взрослым. Водителю они также будут полезны, особенно с охлаждающим эффектом.

Даже если вы всего на 10-15 минут в супермаркет бегите, то детей в салоне не оставляйте – там на солнце настоящая духовка.

Во время коротких остановок выводите детей и домашних животных из салона, прогуляйтесь, разомнитесь, попейте воды или чая из термоса, перекусите и просто походите: ваша безопасность – в ваших руках.

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