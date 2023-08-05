Россияне устроили истерику после атаки дрона на танкер SIG 11 5.08.2023, 14:35

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Просят «прекратить конфликт».

Удар морского дрона по танкеру SIG возле Крымского моста вызвал серьезную истерику у россиян. Это событие разделило граждан РФ – кто-то обвиняет Кремль в бездействии, кто-то просит бомбить Украину, а кто-то даже вспоминает о мире.

Самые яркие реакции россиян на атаку дрона по танкеру SIG собрал «24 канал».

Последние 2 дня что-то не очень радуют россиян – сначала Украина удачно «минуснула» военный корабль «Оленегорский горняк», теперь же «под раздачу» попал подсанкционный танкер SIG.

«Скажем честно, такого разнообразия реакций мы не наблюдали давно. К примеру, один из комментаторов, кажется, начинает осознавать реальность», — пишет издание.

Один из комментаторов в РФ призывает полностью закрыть все судоходство в Черном море. Только как оно поможет избежать ударов российским кораблям, которые нарушают международное право и заходят в территориальные воды Украины – неизвестно. Другие предлагают просто выключать свет на кораблях и осведомители.

Есть даже комментарии с просьбами «прекратить конфликт».

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