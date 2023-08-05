МИД Польши о закрытии границы с Беларусью: Рассматриваем любые шаги 1 5.08.2023, 14:40

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Варшава готова пойти на крайние меры.

Польша рассматривает любые шаги для своей защиты на фоне ухудшения ситуации безопасности из-за присутствия наемников группы «Вагнера» в Беларуси, но закрытие границы является крайней мерой. Об этом в интервью CNN заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский (перевод — «Европейская правда»).

Он отметил, что Польша хотела бы избежать решения о полном закрытии границы с Беларусью.

«Мы рассматриваем любые шаги для защиты нашей территории, защиты наших граждан, включая полную изоляцию Беларуси, включая полное закрытие границы», — сказал Яблонский.

Замглавы МИД добавил, что закрытие границы является крайней мерой, но в случае нападений на Польшу и попыток дестабилизировать ситуацию в стране «у нас может не остаться другого выхода».

Он подчеркнул, что угроза со стороны Беларуси «является очень реальной», поскольку «вагнеровцы» осуществляли попытки проникнуть на польскую территорию.

«Мы очень четко заявляем, что мы не отступим… Мы ожидаем больше попыток нападений на нашу границу, возможно, больше попыток нарушения нашего воздушного пространства», — сказал Яблонский.

Он рассказал, что Польша разворачивает все больше войск вблизи белорусской границы, однако не уточнил их количество.

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