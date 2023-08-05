В России горят «гнезда» Шойгу 2 Виктория Зубкова, planeta.press

5.08.2023, 14:48

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Процесс набирает обороты.

В пятницу в России 76-летнего пенсионера, который пытался поджечь военкомат, нашли мертвым в собственной квартире. Как стало известно российской прессе, по предварительным данным, он покончил с собой.

2 августа мужчина подошел к зданию военного комиссариата во Всеволожске с бутылками с зажигательной смесью. Больше минуты он пытался высечь искру, но в итоге поджег только землю под собой. Выбежавшие из здания сотрудники Росгвардии потушили пламя ногами, а пенсионера скрутили. Против него возбудили уголовное дело, следствие квалифицировало его поход к военкомату как покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Ему грозило до двух лет заключения. На второй день он свел счеты или/и ему помогли.

На днях стало известно, что силовики убили кошку новосибирского пенсионера, 67-летнего Тахира Арсланова, которого приговорили к трем годам из-за двух антивоенных комментариев во «ВКонтакте». В первом автор назвал российское вторжение в Украину «захватнической войной кремлевских фашистов», во втором призывал жечь военкоматы. На оглашение приговора его спросили, остались ли дома животные, за которыми надо будет присмотреть — оказывается, у пожилого человека была кошка, которую силовики убили во время обыска. Однако, в отличие от пенсионера во Всеволожске, он не сломался. В активе Арсланова служба в армии, 50 лет трудового стажа, в том числе на закрытых оборонных предприятиях, в трудовой книжке «сплошные благодарности, куча рацпредложений». Пенсионера признали виновным по трем статьям УК РФ: о призывах к терроризму, призывах к экстремизму и призывах к массовым беспорядкам. Обвинение запрашивало шесть лет колонии, но «самый гуманный суд в мире» дал три. С учетом возраста Тахира Арсланова, а также нечеловеческих условий в российских тюрьмах, в которых заключенных избивают, насилуют или пытают, вставляя швабру в прямую кишку, суд выписал де-факто смертный приговор.

Россию захлестнула волна поджогов военкоматов. С 31 июля по утро 2 августа не менее 32 человек были задействованы в поджоге военных комиссариатов. Поджигатели запустили зажигательные смеси в 28 зданий в 17 регионах, была попытка поджога в аннексированном Крыму. Больше всего поджогов совершено в Москве, Санкт-Петербурге, Казани (трижды) и Подольске (дважды). Еще в 15 городах здания военкоматов пытались поджечь по одному разу: Волгоград, Ишимбай, Вольск, Нижнекамск, Копейск, Верхнеуральск, Ставрополь, Находку, Улан-Удэ, Можайск, Россошь, Омск, Калугу, Всеволожск, Майкоп. Один случай поджога был в поселке Агинское Забайкальского края. Большая часть поджигателей — женщины. Возраст варьируется от 17 до 82 лет, половине поджигателей больше 50 лет, а 30% из них — пенсионеры.

Практически во всех случаях российские власти сообщают, что причинами поджогов якобы стали телефонные мошенники, которые уговаривали людей готовить коктейли Молотова и запускать их здания военкоматов. Мошенники представляются сотрудниками банков, полиции и ФСБ. Но версия о мошенниках высосана из пальца. В России идет подготовка ко всеобщей мобилизации, что не может не беспокоить население.

На днях, например, стало известно, что Госдума рассмотрит поправки об уголовном наказании за уклонение от мобилизации. Уклонистов предлагается наказывать штрафом до 500 тыс. рублей ($5,2 тыс.) или лишением свободы до пяти лет. От новости ошалели даже русские неонацисты. «Иногда лучше сесть, чем принудительно пойти куда не хочешь. При первой возможности сразу уволимся из ВС РФ, и на мобилизацию не пойдем (лучше переехать из страны или поехать в Оркестр). Воевать или добровольно — или вообще не воевать. Пусть депутаты, министры и олигархи своими детьми противника гонят на запад. Мы этому государству отдали долгов больше, чем от него получили», — заявили в телеграм-канале ДШРГ «Русич». Символично, что через несколько часов после публикации этого поста появилась новость, будто дочь и зять одного их самых истерично-патриотичных депутатов Госдумы Алексея Журавлева живет в Австрии. 24 февраля 2022 года зять депутата, который регулярно призывает нанести ядерный удар по Евросоюзу, добавил на свою аватарку в Facebook украинский флаг.

В конце июля Госдума и Совет Федерации РФ приняли пакет законов, которые ужесточают законодательство о военной службе. Среди прочего, теперь призывать на военную службу будут с 18 до 30 лет, мобилизованным и призывникам запретят выезд за рубеж с момента внесения повестки в электронный реестр, а штрафы за неявку в военкомат будут увеличены вдесятеро. В случае неявки в военкомат, помимо штрафов, вводятся ограничительные меры: запрет водить авто, открывать счета в банках и совершать сделки с недвижимостью. При этом в Госдуме уверяют, что «никакой новой мобилизацией и не пахнет».

Российская армия несет потери, но у Путина есть «гениальный план» — затянуть войну до победы Дональда Трампа. CNN со ссылкой на несколько источников в администрации США сообщает, президент России надеется, что на президентских выборах победит Дональд Трамп или другой республиканец, который не будет так активно помогать Украине, что усилит позиции России на потенциальных переговорах. По данным The Washington Post, США выделили более $60 млрд для помощи Украине, $43 млрд из которых в виде военной помощи. Это больше, чем США выделяют любой другой стране. Надежда на республиканцев, однако, призрачна, ведь в мае в России цитировали сенатора Конгресса США Линдси Грэма, который во время визита в Киев заявил, что смерть россиян является удачной тратой американских денег. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — российская пропаганда вырвала из контекста слова республиканца.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 30 марта, например, заявил, что Россия потеряла в Украине порядка 220 тыс. человек убитыми и ранеными, пишет Sky News. По его словам, российские войска сейчас почти не продвигаются вперед и несут огромные потери. «У российских сил в настоящее время есть некоторые действительно серьезные и глубокие системные проблемы. По последним оценкам США, которые я видел, цифры потерь составляют более 220 000 человек убитыми и ранеными», — в частности, отметил министр.

Так что мобилизации быть, а с ней и поджогам военкоматов. Тем более, что в них есть практический смысл. В июне 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу устроил внезапную проверку в одном из московских военкоматов, где возмутился отсутствием компьютеров в кабинетах сотрудников. «У вас микроволновка есть, холодильник, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что тут, партизаны? В дупло письма закладываете? Что это за работа такая?» — заявил он. Если компьютеров нет в московских военкоматах, то за Садовым кольцом мрак и тлен. А если нет военкомата, то нет и личных дел военнообязанных.

Виктория Зубкова, planeta.press

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