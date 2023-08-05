Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов в воскресенье 5.08.2023, 14:55

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Брестскую и Гомельскую область накрожает жара до +37°С.

На воскресенье, 6 августа, в Беларуси объявили красный уровень опасности из-за жары. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Днем 6 августа максимальная температура воздуха местами по республике составит +31…+34°С, а по Брестской и Гомельской областям на большей части территории достигнет +35…+37°С», — говорится в сообщении.

6 августа погоду в Беларуси будет определять очень теплая воздушная масса тропического происхождения, ночью по северо-западу, днем по Брестской области скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается небольшая облачность. Ночью местами по северо-западу, днем в отдельных районах Брестской области кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный порывистый, днем местами сильный порывистый.

7 августа погодные условия ухудшат активные и контрастные атмосферные фронты циклона, смещающегося с Венгерской низменности на юг Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на западный умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +19…+26°С, по юго-западу +13…+18°С; днем от +17°С по западу до +33°С по северо-востоку.

Рекомендации МЧС при жаре:

как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;

употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;

не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

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