Анатолий Котов: По Лукашенко теперь будут применять «огонь на поражение» 2 5.08.2023, 15:10

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Предупредительные меры закончились.

Литва «в ближайшее время» намерена закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, заявил замминистра внутренних дел страны Арнольдас Абрамавичюс.

Он отметил, что пока речь идет о пунктах «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»).

Другие официальные лица Польши и Литвы не исключают «полного» закрытия границы.

Политолог Анатолий Котов в комментарии UDF отметил, что нужно смотреть не на количество погранпереходов, которые планирует закрыть Литва, а на их качество.

«Закрытие двух погранпереходов Лоша и Видзы не повлияет на торговлю. Это не основные артерии для торговли. Один пункт пропускает только транспорт без груза, другой – транспорт массой до 3,5 тонн. Закрывают то, что «не больно» обеим сторонам», – сказал Котов.

Вместе с тем планы Литвы нужно рассматривать как сигнал.

«Любое следующее ограничение будет чувствительным. Потому что все предупредительные меры закончились. Холостых патронов больше нет и сигнальных ракет тоже. Остался огонь на поражение», – считает Котов.

По его мнению, реакция Минска зависит от двух факторов – вменяемости и самостоятельности.

«С обоими очевидные проблемы. В Литве и Польше расценивают грядущее закрытие этих пунктов как последнее предупреждение. В надежде, что проблемы безопасности и внешней торговли отвлекут наконец-то от падежа скота», – отметил Котов.

Другие официальные лица Польши и Литвы не исключают «полного» закрытия границы. Какими будут последствия такого решения?

«Закрытие грузового сообщения – мощный удар по интересам режима. Это инструмент реального давления, который обнулит валютную выручку и кардинально решит проблему контрабанды и обхода санкций. Это может привести или к решению ряда проблем (выводу тактического ядерного оружия и вагнеровцев, а также освобождению политзаключенных) или же уже способствовать ускорению неизбежного втягивания режима в горячий конфликт», – считает Котов.

Он добавил:

«Если у режима есть хоть остатки инстинкта самосохранения или самостоятельность он выберет первый вариант. В противном случае приблизится развязка кризиса иным путем. Любая провокация на границе (мигранты, вагнеровцы, армия) – и второй сценарий будет запущен».

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