В Саудовской Аравии начались переговоры по миру в Украине без участия России 3 5.08.2023, 15:29

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Речь идет о возвращении к границам 1991 года и выплате Россией репараций.

В Саудовской Аравии в субботу, 5 августа, начинаются двухдневные переговоры о мирном урегулировании в Украине. Россию на встречу в Джидде не пригласили, сообщает ВВС.

Отсутствие России объясняется тем, что в ходе переговоров будут обсуждаться условия мира, которые Москва считает неприемлемыми. Речь идет об условии передачи Украине территорий в границах 1991 года.

В переговорах принимают участие представители Украины, стран Запада, а также представители развивающихся стран. Всего на встрече будут присутствовать представители порядка 40 стран, в том числе США, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта, Мексики, Чили и Замбии.

Встреча в Джидде — это продолжение переговорного процесса, начатого в конце июня в Копенгагене. Тогда на встрече в столице Дании представители Украины, стран G7 и стран «глобального Юга» обсуждали «дальнейшую имплементацию украинской формулы мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эта формула среди прочего предусматривает передачу Украине территорий в границах 1991 года и выплату Россией репараций.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак накануне встречи в Джидде заявил, что ждет непростых переговоров. Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил надежду на то, что переговоры в Джидде приведут к договоренностям о проведении саммита на уровне мировых лидеров, в ходе которого будет обсуждаться мирный план Украины.

На переговорах в Джидде также будет присутствовать представитель Китая — специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй.

«У нас много разногласий и у нас разные позиции по многим вопросам, но важно что у нас общие принципы», — заявил Ли Хуэй перед переговорами. На встрече в Копенгагене представителя КНР не было.

Ранее американское издание WSJ со ссылкой на западных дипломатов писало, что Саудовская Аравия была выбрана как место проведения саммита, поскольку западные страны надеялись на присутствие представителя Китая. Пекин поддерживает тесные отношения как с Россией, так и с Саудовской Аравией.

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