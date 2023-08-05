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Глава погранслужбы Латвии: Белорусские службы хотят эскалации

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  • 5.08.2023, 15:40
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Глава погранслужбы Латвии: Белорусские службы хотят эскалации

Лукашисты участвуют в порче латвийской инфраструктуры.

Белорусские службы не снижают активность на границе, направленную против Латвии, заявил Delfi начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

— Наоборот — участвуют в порче латвийской инфраструктуры, чтобы обеспечить нелегальный въезд мигрантов в Латвию, — говорит Пуятс.

Он отмечает, что есть сигналы, которые свидетельствуют о желании эскалации.

— Мы видим, что мигранты пытаются сбежать, чтобы их не поймали. Активизировались перевозчики этих людей, — продолжает Пуятс.

В 2023 году за организацию незаконной миграции в Латвию начато 50 уголовных дел. В 2022 году из было около 20.

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