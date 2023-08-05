Глава погранслужбы Латвии: Белорусские службы хотят эскалации

Глава погранслужбы Латвии: Белорусские службы хотят эскалации1
- 5.08.2023, 15:40
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Лукашисты участвуют в порче латвийской инфраструктуры.
Белорусские службы не снижают активность на границе, направленную против Латвии, заявил Delfi начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.
— Наоборот — участвуют в порче латвийской инфраструктуры, чтобы обеспечить нелегальный въезд мигрантов в Латвию, — говорит Пуятс.
Он отмечает, что есть сигналы, которые свидетельствуют о желании эскалации.
— Мы видим, что мигранты пытаются сбежать, чтобы их не поймали. Активизировались перевозчики этих людей, — продолжает Пуятс.
В 2023 году за организацию незаконной миграции в Латвию начато 50 уголовных дел. В 2022 году из было около 20.