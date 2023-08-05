Теперь и Новороссийск Ян Матвеев

5.08.2023, 15:52

Небольшие дроны ставят в уязвимое положение и порты, и мост, корабли ЧФ.

Ночью надводные дроны-камикадзе атаковали Новороссийск. Несмотря на то, что Минобороны заявило о полном отражении атаки, утром появились кадры с буксировкой БДК «Олененгорский горняк», который явно получил пробоину.

Вероятно для атаки применялись именно те новые беспилотные лодки Magura V5, которые показывали в репортаже BBC.

При крейсерской скорости в 22 узла (40,7 км/ч) они способны преодолеть 450 морских миль (833 км) и нести 320 кг нагрузки. Для сравнения — у относительно новой российской торпеды УГСТ «Физик» калибра 533-мм боевая часть 300 кг. Максимальная скорость украинской лодки-камикадзе — 42 узла (77,7 км/ч).

От Одессы до Новороссийска в обход Крыма около 700 км. Раньше российские власти утверждали, что для запуска морских беспилотников Украина использует суда с зерном. Теперь зерновой сделки нет, а дроны все равно атакуют — вероятно, никаких кораблей-носителей им и не надо. Провести такую небольшую лодку через открытое море по такой дистанции — сложнейшая задача на самом деле.

Получается, что эти небольшие и относительно дешевые дроны ставят в уязвимое положение и порты, и мост и корабли Черноморского флота. Вероятно теперь, после успеха с десантным кораблем, подобных беспилотников закажут еще больше и атаки повторятся. Я давно писал, что это направление очень перспективное для украинских морских сил и они будут его развивать. Вот и результат.

Ян Матвеев, Telegram

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