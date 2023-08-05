Стало известно, какая компания с белорусским капиталом заплатила больше всего налогов в Литве 5.08.2023, 16:19

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Компания заняла 52-е место в топ-500 налогоплательщиков в стране.

IT-компания Wargaming Vilnius стала крупнейшим налогоплательщиком с белорусским капиталом в Литве. По итогам первого полугодия «дочка» геймдевхолдинга заплатила в литовскую казну около 5,2 млн евро, пишет Office Life со ссылкой на данные Государственной налоговой инспекции Минфина Литвы.

С этим показателем геймдев-компания с белорусскими корнями заняла 52-е место в топ-500 налогоплательщиков в Литве.

Кроме Wargaming Vilnius, в список вошли еще четыре компании, к которым имеют отношение белорусы.

Так, у Epam sistemos — 70-е место, ее налоговые выплаты в литовской бюджет составили чуть более 4 млн евро.

Производитель оптических прицелов Yukon Advanced Optics Worldwide занял 137-е место. Компания заплатила в Литве почти 2,5 млн евро налогов.

Vidar Baltic, занимающаяся организацией сбыта кормов, — 355-я с суммой выплат 1,1 млн евро.

Еще одной IT-компании с белорусскими корнями — Gurtam — досталось 455-е место. Закрывший свои офисы в Беларуси и России разработчик телематических систем заплатил около 0,9 млн евро налогов в Литве.

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