Стало известно, какая компания с белорусским капиталом заплатила больше всего налогов в Литве
- 5.08.2023, 16:19
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Компания заняла 52-е место в топ-500 налогоплательщиков в стране.
IT-компания Wargaming Vilnius стала крупнейшим налогоплательщиком с белорусским капиталом в Литве. По итогам первого полугодия «дочка» геймдевхолдинга заплатила в литовскую казну около 5,2 млн евро, пишет Office Life со ссылкой на данные Государственной налоговой инспекции Минфина Литвы.
С этим показателем геймдев-компания с белорусскими корнями заняла 52-е место в топ-500 налогоплательщиков в Литве.
Кроме Wargaming Vilnius, в список вошли еще четыре компании, к которым имеют отношение белорусы.
Так, у Epam sistemos — 70-е место, ее налоговые выплаты в литовской бюджет составили чуть более 4 млн евро.
Производитель оптических прицелов Yukon Advanced Optics Worldwide занял 137-е место. Компания заплатила в Литве почти 2,5 млн евро налогов.
Vidar Baltic, занимающаяся организацией сбыта кормов, — 355-я с суммой выплат 1,1 млн евро.
Еще одной IT-компании с белорусскими корнями — Gurtam — досталось 455-е место. Закрывший свои офисы в Беларуси и России разработчик телематических систем заплатил около 0,9 млн евро налогов в Литве.