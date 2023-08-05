Украина перехватила инициативу 5 Вадим Денисенко

5.08.2023, 16:30

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Путин вынужден будет пойти на возобновление зерновой сделки.

Удар по российскому танкеру ставит в совершенно патовую ситуацию зерновую сделку. Россия продолжит уничтожать нашу портовую инфраструктуру, у Украины есть все шансы остановить судоходство на Азове и максимально усложнить его в районе Новороссийска и Крыма.

У Путина, если все будет идти так, как идет сейчас, исчезает опция делать вид, что ничего не происходит. Сейчас представить себе, что ЧФ будет делать конвои для гражданских кораблей довольно сложно, как минимум, потому что сил для этого недостаточно. Поэтому Путин вынужден будет идти на переговоры. Решение этого вопроса возможно только в одном случае: Россия прекращает обстрел портовой инфраструктуры, мы перестаем обстреливать корабли.

Но мы также должны осознавать один важный момент: это будет многостороннее соглашение с требованиями к нам об определенных уступках (не территориальные, а именно те о которых я говорил выше, а также подключение к свифту Россельхозбанка, упрощение вывоза российского зерна и удобрений).

Первый раунд таких переговоров будет между Путиным и Эрдоганом, далее некоторые договоренности будут предложены на конференции в Саудовской Аравии (это не саммит президентов, там будут только советники, которые будут готовить саммит высшего уровня). И уже потом возможны какие-то более широкие договоренности.

Все это я веду к тому, что нам следует понимать: быстрого решения вопроса нет. С большой долей вероятности, мы можем говорить, что весь август будут идти эти переговоры. Главный плюс – мы перехватили инициативу (как минимум пока). И очень важно эту инициативу сохранить.

На самом деле, у Путина теперь нет шансов не пойти на соглашение. Но при этом россияне, конечно, будут говорить, что это их победа. Главное, чтобы в этот момент, наши диванные идиоты не начали свой вой об изменах.

Вадим Денисенко, «Обозреватель»

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