Итальянского мафиози задержали из‑за празднования чемпионства «Наполи» 5.08.2023, 16:44

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Его искали 11 лет.

Итальянские карабинеры задержали беглого преступника Винченцо Ла Порту благодаря фотографии, сделанной на греческом острове Корфу во время празднования чемпионства «Наполи», сообщает RaiNews.

Ла Порта скрывался от следствия 11 лет. Полицейские узнали мужчину на фотографии, которая была сделана на балконе одного из ресторанов. На снимке 60‑летний уроженец Неаполя был в шарфе и бейсболке футбольного клуба. После проверки и слежки мужчина был задержан при сотрудничестве греческой полиции.

Преступник считается организатором преступного сообщества, которое на протяжении многих лет занималось налоговыми махинациями и мошенничеством в отношении иностранных поставщиков. Ему предстоит отбыть 14 лет и 4 месяца тюремного заключения. В настоящее время Ла Порта находится в греческой тюрьме, ожидая экстрадиции.

В прошлом сезоне «Наполи» досрочно завоевал золотые медали Серии А, это чемпионство стало для команды первым с 1990 года.

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