В сеть попали данные пользователей популярного среди белорусов книжного сервиса 5.08.2023, 16:53

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В свободный доступ попали более трех миллионов строк данных.

Утечка данных произошла у книжного сервиса «ЛитРес». Это сайт с электронными и аудиокнигами, популярный и среди белорусов. В свободный доступ попали более трех миллионов строк данных.

Телеграм-канал «Утечки информации» сообщает, что в сеть попали следующие данные:

— имя и фамилия (не для всех);

— адрес электронной почты (590 тысяч уникальных адресов);

— хешированный пароль (SHA1 без соли).

В «ЛитРес» подтвердили утечку.

«Нам известно об утечке, сейчас мы проверяем информацию и проводим внутреннее расследование для выяснения причин и оценки ситуации», — сообщили в компании агентству «Интерфакс».

В компании отметили, что меры по защите данных клиентов там начали предпринимать еще до того, как информация об утечке появилась в интернете.

«Вся платежная информация — в безопасности, поскольку мы не храним платежные данные пользователей. Однако, поскольку злоумышленники действительно получили доступ к адресам электронной почты пользователей, мы рекомендуем пользователям сменить пароль от «Литрес», а также от всех сервисов, где они использовали такой же или похожий пароль», — отметили в пресс-службе.

В компании сообщили, что в случае, если с аккаунтами пользователей будут совершены какие-либо несанкционированные действия, все они будут отменены сервисом по запросу клиента.

«ЛитРес» владеет сервисами Литрес, MyBook, LiveLib.

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