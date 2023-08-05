Военный эксперт: Дроны достанут до дачи Путина в Сочи

Военный эксперт: Дроны достанут до дачи Путина в Сочи3
- 5.08.2023, 17:03
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Россиянам стоит ждать сюрпризов.
Россияне укрепляют оборону порта в Сочи. Могут ли украинские дроны атаковать этот российский город.
Об этом в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук:
— Безусловно, и туда тоже могут достать. Вопрос в том, есть ли там цели, кроме дачи Путина, которые могут заинтересовать наших военных, чтобы нанести максимальный урон вражеской армии.
Мы же не ради того, чтобы попугать стреляем, как русские. Каждый снаряд и ракета для нас важны, и очень хочется, чтобы все они попадали в цель. Итак, пусть ждут сюрпризов на складах боеприпасов, пунктах базирования кораблей и ракетоносителей, ракетно-технических базах, которые готовят ракеты к атакам по Украине.