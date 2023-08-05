Великое контрнаступление Казахстана Telegram-канал «СерпомПо»

5.08.2023, 17:27

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Еще одна бодрящая новость для России.

В Казахстане власти обсуждают вопрос о запрете на товары с Z, V, «Вежливыми людьми», «Вагнером» и прочими подобными буквами и именами.

Включая все, что прокуратура Казахстана называет «этнополитизированной символикой» — эмблемы Рабочей партии Курдистана и «Восточного Туркестана».

Но есть некоторая разница. Если маневр в сторону последних вызван, возможно, желанием не давать поводов Турции и Китаю, сделать им шаг навстречу, то в случае с Z и V – это стремление отодвинуться от последствий спецоперации великого геополитика в Украине. Здесь речь идет, пожалуй, о желании перекрыть один из каналов пропаганды.

Прокурор Семея Куат Бапинов говорит: «В 2022 году в связи с начавшимся российско-украинским конфликтом в Казахстане участились факты демонстрации, в частности, на одежде, игрушках, транспортных средствах символики «Z» или «V». Отмечаются факты продажи и рекламы в торговых сетях игрушечной детской продукции под различными наименованиями, в частности, «Армия России», «Вежливые люди», и тому подобное, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе».

Это точно.

Мы не исключаем даже, что Рабочая партия Курдистана и сторонники Восточного Туркестана приведены для прикрытия, а главная цель иная. Скажем прямо – в конечном счете сделать так, чтобы Казахстан не стал следующим после Украины.

Еще одна бодрящая новость для великой геополитики, демонстрация ей того места, которое она занимает на «постсоветском пространстве».

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