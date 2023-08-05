Капля спирта произвела настоящую революцию в производстве сенсоров 5.08.2023, 17:42

Инженеры использовали этанол, чтобы заменить наиболее сложную и дорогую часть производства.

Инженеры Университета Маккуори разработали технологию для менее углеродоемкого и более дешевого и универсального производства наносенсоров. Они заменили сложную стадию производства, связанную с нагреванием материалов до высоких температур, на обработку с помощью этанола, пишет «Хайтек».

Наносенсоры имеют огромное отношение поверхности к объему, что делает их чрезвычайно чувствительными к различным молекулам. Но большинство наносенсоров не работают эффективно до тех пор, пока их не нагреют в ходе сложного и энергоемкого 12-часового процесса с использованием высоких температур. Во время такой обработки слои наночастиц сплавляются, а внутри них формируются каналы, по которым электроны перемещаются между слоями.

Исследователи обнаружили, что добавление одной капли этанола на чувствительный слой наносенсора помогает обеспечить те же процессы, что и нагревание. При этом такой датчик оказался даже более эффективным, а для его производства можно использовать больше материалов, в том числе полимеров, которые не выдерживали нагревания.

Открытие стало результатом случайности: один из соавторов исследования случайно пролил немного этанола на заготовку датчика во время мытья. Сначала ученые предположили, что устройство испорчено, но анализ показал, что его свойства только возросли. Дальнейшие эксперименты помогли подтвердить гипотезу и определить идеальное количество спирта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».