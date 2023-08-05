В белорусских вузах будут обучать военных из Таджикистана 9 5.08.2023, 18:12

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Cколько таджиков приедет на обучение, пока неизвестно.

Военные учреждения образования Беларуси примут на обучение военнослужащих из Таджикистана. Об этом договорились оборонные ведомства двух стран, сообщил помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко.

Курсанты Военной академии на дне открытых дверей демонстрируют гостям навыки рукопашного боя и тактический эпизод с использованием техники и средств имитации. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Павел Матусевич, «Ваяр»

С 31 июля по 4 августа в Беларуси находились представители Минобороны Таджикистана. Их целью, по словам Ревенко, было «ознакомление с военными учебными заведениями Республики Беларусь».

По итогам визита договорились о том, что военнослужащие из Таджикистана будут получать образование в военных вузах Беларуси. Когда начнет действовать программа и сколько таджиков приедет на обучение, пока неизвестно.

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