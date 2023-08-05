Неслучайное попадание 2 Андрей Никулин

5.08.2023, 18:44

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Резко возрастает стоимость судоходства в российские порты.

Крайне маловероятно, что танкер, причем именно под российским флагом и находящийся уже несколько лет под американскими санкциями за перевозку топлива в Сирию случайно оказался на пути у украинского морского дрона. С учетом того, что мы видели, как эти дроны достаточно точно проходят сотни километров до назначенных их операторами точек.

Причем танкер пустой, что означает отсутствие, в случае затопления судна катастрофического розлива груза, что могло бы взбудоражить всех соседей Киева по Черноморью.

Если это не случайность, то сегодня ночью наступил новый и достаточно важный этап конфликта - начало тотального морского противостояния. Где Москва уже наглядно продемонстрировала, что намерена не допустить украинского морского трафика, а Киев в свою очередь сегодня доказал, что в состоянии угрожать российскому торговому судоходству. И может своими действиями как минимум сильно осложнить работу черноморских и азовских портов, через которые идет немалая часть транзита российской нефти, продовольствия, металлов, да и снабжение сирийской группировки. Кстати несколько дней назад была, неподтвержденная правда информация о попытке атаковать как раз один из военных транспортов, идущих от сирийских берегов.

Что теперь? Резко возрастает, прежде всего за счет возросших страховок стоимость судоходства в российские порты. Попытки прикрыть весь многочисленный морской транзит и постоянно кучкующиеся десятки транспортов у Керченского пролива могут еще сильнее увеличить нагрузки на российские морские силы. А главное, что даже если вести транспорты караванами под прикрытием военных кораблей - риски сохраняются. И просто за счет большего грузопотока и количества находящихся одновременно в море судов Москва оказывается в уязвимом положении, в отличие от Киева, которому уже нечего терять.

Рациональным шагом могли бы стать попытки договориться, снять блокаду, восстановить зерновую сделку и очертить некие запретные линии под гарантии Эрдогана, но сам ход конфликта и понимание психологии противостоящих сторон говорит, что с большей степенью вероятности произошедшее только раскрутит спираль эскалации. И в ответ на сегодняшнюю атаку последуют новые удары по «центрам принятия решений», а за этими ударами новый ответ. И морской трафик через южные российские ворота... Как минимум станет рискованным и непредсказуемым.

И еще важный момент - своими действиями Киев откровенно намекает крупнейшим импортерам продовольствия, в том числе и нейтрально-дружественным России - Индии, Китаю, иранцам, туркам и саудитам, что если украинские транспортные суда не смогут свободно ходить к своим портам, то не смогут свободно перемещаться и российские.

А значит рынок продовольствия не досчитается не только украинской доли, отсутствие которой можно теоретически компенсировать из немалых российских, скопленных за год резервов зерна и растительного масла, но и российской. И цены сияющей ракетой рванут вверх, вызывая соответствующие эмоции и настроения у жителей этих и многих других стран.

Киев демонстрирует, что может случиться и вполне прозрачно намекает - не хотите новую арабскую/индийскую/персидскую весну из-за роста цен на продукты питания - так думайте, решайте, договаривайтесь с Москвой.

Андрей Никулин, Telegram

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