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Кортеж оппонента Эрдогана на президентских выборах попал в ДТП

  • 5.08.2023, 19:31
Кортеж оппонента Эрдогана на президентских выборах попал в ДТП

Есть пострадавшие.

Кортеж экс-кандидата на выборах президента Турции Кемаля Кылычдароглу попал в автомобильную аварию, в результате которой есть пострадавшие.

Об этом сообщает Gazete Pencere.

Автомобильная авария произошла в регионе Эрзинджан, что на востоке Турции. Известно, что в дорожно-транспортное происшествие попали семь машин и микроавтобус с журналистами.

Турецкое медиа сообщает, что в результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых двое журналистов. Издание не уточняет, пострадал ли сам Кылычдароглу и в каком он состоянии.

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