Кортеж оппонента Эрдогана на президентских выборах попал в ДТП
- 5.08.2023, 19:31
Есть пострадавшие.
Кортеж экс-кандидата на выборах президента Турции Кемаля Кылычдароглу попал в автомобильную аварию, в результате которой есть пострадавшие.
Об этом сообщает Gazete Pencere.
Автомобильная авария произошла в регионе Эрзинджан, что на востоке Турции. Известно, что в дорожно-транспортное происшествие попали семь машин и микроавтобус с журналистами.
Турецкое медиа сообщает, что в результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых двое журналистов. Издание не уточняет, пострадал ли сам Кылычдароглу и в каком он состоянии.