Nissan анонсировал новый таинственный спорткар 5.08.2023, 19:48

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Новая модель спортивного подразделения компании дебютирует 8 августа.

Nissan запустил тизерную кампанию новой модели Nismo. Дебют новинки состоится 8 августа. На единственном черно-белом изображении виден только силуэт будущего не то седана, не то хэтчбека со спортивным характером, пишет «Автоцентр».

Нынешняя линейка Nissan Nismo включает в себя Leaf, Note Aura, GT-R и недавно выпущенный Z. И автомобиль на тизере явно не один из них. Кроме того, маловероятно, что 8 августа компания представит гибридный спорткар, о котором говорят с декабря 2022 года. Тогда генеральный директор компании Такао Катагири сказал, что он находится в стадии разработки, но никаких подробностей не сообщил.

В то же время старший вице-президент Nissan по региону AMIEO выразил заинтересованность в создании электрического спортивного автомобиля с твердотельными батареями. Однако сроков реализации этого проекта не назвал. Предполагается, что эта технология будет запущена в производство до 2028 года.

Последней моделью, представленной спортивным суббрендом Nissan, был Nismo Z. Он укомплектован 3,0-литровым мотором V6 с двойным турбонаддувом. Отдача агрегата — 420 л.с. и 521 Нм крутящего момента. Коробка — 9-ступенчатый «автомат». В продаже он появится этой осенью.

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