Сколько ИП затронут изменения в законе о предпринимательстве 1 5.08.2023, 20:00

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Многим придется свернуть свою деятельность.

Власти планируют ввести список видов деятельности, которыми могут заниматься ИП. Сам список пока обсуждается, но Министерство экономики подсчитало, сколько ИП изменения коснутся.

По оценкам Минэкономики, свернуть бизнес либо переоформиться в юридическое лицо будут вынуждены 49 тысяч ипэшников. Ранее ведомство предполагало, что реформа коснется 100 тысяч, приводит цифры Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени Кунявского.

У ИП, чьи виды деятельности не попадут в разрешенный перечень, будет 2-летний период, в течение которого они смогут продолжать бизнес. Далее придется сделать выбор: прекратить работу либо создать юридическое лицо. Во втором случае предлагают упрощенный порядок перерегистрации, который обеспечит переход всех прав и обязательств от индивидуального предпринимателя к юридическому лицу. Среди опций — возможность зарегистрировать фирму по месту жительства или регистрация без изменения стоимости коммунальных услуг, уплачиваемых собственником жилого помещения.

Ожидается, что проект закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности» будет рассмотрен парламентом в сентябре во втором чтении.

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