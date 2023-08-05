закрыть
5 августа 2023, суббота, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Синоптики рассказали, когда в Беларуси спадет жара

  • 5.08.2023, 21:19
Синоптики рассказали, когда в Беларуси спадет жара

Ночью в среду будет уже по-осеннему прохладно.

Синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов в программе «Метеогид» на ОНТ о спаде жары на неделе с 7 по 13 августа. По словам Рябова, в большинстве дней Беларусь будут накрывать ненастные фронты, а временами будут идти дожди и грозы.

В начале недели дожди в Беларусь принесет циклон с центром над Балтийским морем. Ночью в понедельник будет все еще тепло - от +15 по юго-западу до +25 по северо-востоку, во вторник уже заметно прохладнее - от +10 до +15. При этом днем в понедельник, 7 августа, в западных районах температура будет всего +15, а вот в юго-восточных в два с лишним раза выше - до +34. Вторник обещает быть прохладным - +18…+22 градуса.

Ночью в среду будет уже по-осеннему прохладно: +9… +14, днем столбики термометров застынут на отметках +19… +23.

Четверг будет еще прохладнее - ночью +8…+13, а днем от +14 по Могилевской области до +24 по Брестской.

Пятница - самый холодный день на неделе: +12…+18 градусов.

И лишь к первым выходным августа чуток потеплеет. Днем в субботу ожидается +15…+21, в воскресенье немного теплее +22….+26.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип