Синоптики рассказали, когда в Беларуси спадет жара 5.08.2023, 21:19

Ночью в среду будет уже по-осеннему прохладно.

Синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов в программе «Метеогид» на ОНТ о спаде жары на неделе с 7 по 13 августа. По словам Рябова, в большинстве дней Беларусь будут накрывать ненастные фронты, а временами будут идти дожди и грозы.

В начале недели дожди в Беларусь принесет циклон с центром над Балтийским морем. Ночью в понедельник будет все еще тепло - от +15 по юго-западу до +25 по северо-востоку, во вторник уже заметно прохладнее - от +10 до +15. При этом днем в понедельник, 7 августа, в западных районах температура будет всего +15, а вот в юго-восточных в два с лишним раза выше - до +34. Вторник обещает быть прохладным - +18…+22 градуса.

Ночью в среду будет уже по-осеннему прохладно: +9… +14, днем столбики термометров застынут на отметках +19… +23.

Четверг будет еще прохладнее - ночью +8…+13, а днем от +14 по Могилевской области до +24 по Брестской.

Пятница - самый холодный день на неделе: +12…+18 градусов.

И лишь к первым выходным августа чуток потеплеет. Днем в субботу ожидается +15…+21, в воскресенье немного теплее +22….+26.

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