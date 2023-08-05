Политолог: В Черном море наступила новая геополитическая реальность 1 5.08.2023, 21:22

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Россия его больше не контролирует.

Россия после двух подряд украинских операций, в результате которых были поражены большой десантный корабль российского флота и подсанкционный танкер, больше не может вести переговоры по продлению зернового соглашения с позиции силы. Об этом политолог Тарас Загородний написал в блоге для издания «Цензор.НЕТ» 5 августа.

Российские дипломаты и политологи ужасно любят фразу «наступила новая геополитическая реальность». На разные манеры она повторялась перед вторжением РФ и после его начала. Помните? «Киев за три дня – это новая геополитическая реальность». Получив п..лей под Киевом, россияне на время о ней забыли. Но потом начали снова, еще раз угрожая Вашингтону, Лондону или Берлину», – напомснил политилог.

Сегодня, по мнению Загороднего, есть хороший повод эту фразу вспомнить.

«В Черном море как раз и наступила новая геополитическая реальность. Черное море РФ больше не контролирует. Вестники этой новой реальности – СБУ [председателя Службы безопасности Украины Василия] Малюка и надводные морские дроны, второй день подряд поражающие важные для россиян объекты. В позапрошлую ночь поражен большой десантный корабль в Новороссийской бухте, минувшей – нефтяной танкер в украинских водах возле Керченского пролива», – написал он.

Политолог подчеркивает, что Россия, которая начала говорить о Черном море чуть ли не как о своем внутреннем, теперь должна понять, что не контролирует ни одной его части, и ни один корабль России не находится в безопасности.

«Новая геополитическая реальность» значительно усилила позиции Украины в переговорах по продлению зернового соглашения. Россия больше не может вести их с позиции силы. Напротив, Кремлю нужны переговоры с СБУ о «нефтяном коридоре» для своих кораблей», – убежден он.

Загородний обратил внимание на еще один важный аспект двух подрывов российских кораблей. Он напомнил, что надводные морские дроны – полностью украинская разработка Службы безопасности Украины. Политолог подчеркнул, что это тот уровень военного менеджмента и реализации успешных спецопераций, которые усиливают позиции Украины и меняют весь ход войны.

«Глава СБУ Малюк, комментируя удар морскими дронами, посоветовал россиянам «оставить территориальные воды Украины и нашу землю». Это и есть тезисы новой «геополитической реальности». К которой россиянам еще предстоит привыкнуть», --- заключил Загородний.

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