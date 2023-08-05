МИД Польши: «Вагнеровцы» предпринимали попытки проникнуть в страну 8 5.08.2023, 21:32

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Угроза со стороны Беларуси очень реальна.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньски утверждает, что бойцы ЧВК «Вагнер» предпринимали попытки проникнуть на польскую территорию. По его словам, «угроза со стороны Беларуси очень реальна», пишет CNN.

«Мы очень четко заявляем, что не отступим. Очевидно, что попытки будут. Мы ожидаем новых попыток нападения на нашу границу, возможно, новых попыток нарушения нашего воздушного пространства, – сказал он. – Они будут пытаться продемонстрировать, что могут делать все, что хотят».

Павел Яблоньски заявил, что если попытки нападения на Польшу будут продолжаться, Варшава будет вынуждена закрыть границы. Однако замглавы МИД Польши заявил, что это «крайняя мера».

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