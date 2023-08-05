Мининформ заблокировал новый сайт «Прессбола»2
- 5.08.2023, 21:49
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Сайт resport.by не работает ни в Беларуси, ни за ее пределами.
Сайт resport.by, который принадлежит редакции «Прессбола», заблокирован Мининформом. На это обратило внимание издание «Позірк».
Сейчас сайт resport.by не работает ни в Беларуси, ни за ее пределами. Но если попытаться открыть его из Беларуси, то появится сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации». «Зеркало» проверило — сайт действительно не открывается, если заходить через «Белтелеком», мобильных операторов А1 и life:).
Ранее, 16 июня, Мининформ заблокировал сайт «Прессбола» pressball.by.
Как писал сайт Charter97.org, сайт «Прессбол» уволил сотрудников, поддержавших протесты в Беларуси. Редакция сайта удаляла новости о белорусских спортсменах, вставших на сторону народа.