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Мусиенко: Украина снова под угрозами ударов из Беларуси

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  • 5.08.2023, 22:01
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Мусиенко: Украина снова под угрозами ударов из Беларуси

Таких атак может стать больше.

Почему россияне впервые за много месяцев использовали Беларусь для ударов по Украине, пояснил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Александр Мусиенко.

По мнению Мусиенко, вполне возможно, что россияне использовали Беларусь для удара по Украине, поскольку в последнее время там наблюдается активность войск РФ.

«Сейчас мы видим, что активность российских военных и «вагнеровцев» в Беларуси увеличилась, и провокаций оттуда следует ожидать. Мы видим, что сегодня Беларусь в очередной раз рассматривается Россией как серьезный плацдарм для эскалации против Запада, в первую очередь против Польши и Литвы, и во вторую очередь – против Украины. Поэтому мы опять перед рисками ракетных и воздушных атак оттуда», - пояснил он.

Ранее некоторые эксперты считали, что россияне не наносят удары по Украине с территории Беларуси из-за позиции Лукашенко. Однако, как уверяет Мусиенко, отсутствие ударов из Беларуси совсем не связано с Лукашенко.

«Атаки с территории Беларуси не велись исключительно потому, что у российской авиации были другие планы, другие маршруты, только поэтому. Как только им понадобилась реализация сценария из Беларуси, а сейчас, очевидно, таких атак может стать больше, они начали опять использовать воздушный пространство Беларуси.

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