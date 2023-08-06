«Беларуская выведка»: Спецконтингент с трофейным оружием переброшен на границу с Польшей 6.08.2023, 8:10

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В Гродненской области запущена операция «Прибой».

Авторы телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщают, что ими была получена информация о запуске операции «Прибой».

Структура и оперативный замысел операции были разработаны зимой 2021 г.

Кратко: борт из Таджикистана доставил «афганское» трофейное оружие в Минск. Группа «А» КГБ совместно с ОСАМ подготовили оперативные «подходы» начиная с рекогносцировки на месте и заканчивая подготовкой «мигрантов».

Авторам телеграм-канала стало известно, что бывшие афганские военнослужащие сил СОО в количестве до 50 человек до сих пор рассредоточены по Беларуси. В настоящее время отдельная группа спецов «Вагнера» совместно с КГБ занимаются реактивацией плана «Прибой» на базе Гродненского областного управления КГБ. За операцию «на земле» отвечает начальник КГБ по Гродненской области. Он лично докладывает Тертелю и Лукашенко напрямую о складывающейся обстановке и этапах реализации операции.

На сегодняшний момент идет скрытая переброска «спецконтингента» в Гродненское приграничье. Каждый прибывающий, будь то «мигрант» или «экс-Вагнер» имеют легендироаание и оперативное прикрытие (документы, жилье, легенда). Обеспечением занимается ГУОРД КГБ.

Также стало известно, что операция «Прибой» должна быть полностью готова к реализации к 1 сентября. В центральном аппарате КГБ и областном управлении отзывают сотрудников из отпусков. Детали спецоперации нам не известны, но по предыдущим данным, готовился приграничный конфликт с использованием легкого вооружения.

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