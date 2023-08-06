Хунта в Нигере обратилась за помощью к ЧВК «Вагнера» 6.08.2023, 8:19

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Французский дипломат подтвердили факт переговоров.

Военная хунта Нигера обратилась за помощью к ЧВК «Вагнера», поскольку приближается срок возможного военного вмешательства со стороны западноафриканского регионального блока.

Об этом сообщает Associated Press.

Старший научный сотрудник Центра Суфана Вассим Насра заявил, что запрос поступил во время визита одного из лидеров переворота, генерала Салифу Моди, в соседнее Мали, где он вступил в контакт с кем-то из «Вагнера».

По его словам, три малийских источника и французский дипломат подтвердили факт встречи.

«Им нужен (ЧВК «Вагнера», - ред.), потому что он станет их гарантией удержания власти», - сказал он, добавив, что группировка рассматривает эту просьбу.

Один из западных военных чиновников, говоривший на условиях анонимности, заявил, что он также слышал сообщения о том, что хунта обратилась за помощью к ЧВК «Вагнера» в Мали.

Переворот в Нигере

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера фактически взяли в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они заявили, что свергли правительство президента Мохаммеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

Спустя несколько дней, 4 августа, руководители оборонных ведомств стран Западной Африки заявили, что разработали план возможного военного вмешательства в Нигер.

При этом президент Нигерии Бола Тинубу попросил парламент одобрить мобилизацию Вооруженных сил для возможной интервенции в Нигер.

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