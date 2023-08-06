Под Минском медведь разгромил пасеку 5 6.08.2023, 8:36

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Накануне грибник видел зверя в лесном массиве деревни Нелидовичи.

Утро 5 августа для пчеловода Николая Пучило в Минском районе началось с «сюрприза» — два из трех его ульев разгромили. Как оказалось, это сделал медведь, которого накануне грибник видел в лесном массиве деревни Нелидовичи, пишет газета «Прысталічча».

— Приехал наведать своих пчел, но увиденное повергло меня в легкий шок. Сначала подумал, что этот погром — дело рук недоброжелателей… Потом решил оглядеться и все пересчитать. Как оказалось, все рамки на месте, но вот вся гнездовая часть — выедена. Потом заметил на сотах след — пазл сложился, я понял, что это был медведь, — пояснил пчеловод.

Он обратился Минский РОЧС и Боровлянский спецлесхоз, но спасатели ему сказали, что не стоит беспокоиться — медведь вряд ли придет за медом во второй раз в одно и то же место.

— Удивительно, что медведи разгуливают недалеко от столицы. Но, если что, я на косолапого зла не держу. Надеюсь, ему было вкусно, — сказал Николай.

А директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович уверен, что «ночным дебоширом» оказался тот самый медведь, который вчера встретился с охотником около деревни Нелидовичи.

— Также нам 4 августа поступили звонки от жителей Минского района, которые видели, как медведь шел по полю около деревни Касынь. Сейчас медведь находится в естественной среде обитания. Уверен, что с ним все хорошо, а вот грибникам, которые все же решили пойти на тихую охоту, нужно быть настороже, — считает Миронович.

Напомним, недавно несколько медведей вышли к людям из леса около Ждановичей. Но они все чаще встречаются и в других регионах — то бродят под Быховом, то бегают вдоль трасс на Оршанщине или передвигаются по обочине под Лидой.

«По экспертной оценке на основе анкетных данных, в 2022 году в Беларуси численность бурого медведя находится на уровне 550−700 особей», — заявляли в Академии наук.

Охотники и лесники предлагают исключить медведя из Красной книги. Ученые советуют не спешить.

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