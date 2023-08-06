Россия запустила «Кинжалы» по Украине из Беларуси: эксперт объяснил действия Кремля 6.08.2023, 8:52

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Из Беларуси стоит ждать дальнейших провокаций.

Российские войска вечером 5 августа в очередной раз массированно запустили ракеты по Украине. В частности, как сообщили в Воздушных силах, ракеты «Кинжал» летели на украинские города и с территории Беларуси.

Почему россияне впервые за много месяцев использовали Беларусь для ударов по Украине, пояснил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Александр Мусиенко.

Вчера вечером во время ракетного налета на Украину в Telegram-канале воздушных сил появилось сообщение о ракетах из Беларуси. Однако дополнительных деталей или разъяснений не было. Пока неизвестно, пролетели ли ракеты из РФ через Беларусь, или были запущены непосредственно с ее территории.

Из Беларуси стоит ждать провокаций

По мнению Мусиенко, вполне возможно, что россияне использовали Беларусь для удара по Украине, поскольку в последнее время там наблюдается активность войск РФ.

«Сейчас мы видим, что активность российских военных и «вагнеровцев» в Беларуси увеличилась, и провокаций оттуда следует ожидать. Мы видим, что сегодня Беларусь в очередной раз рассматривается Россией как серьезный плацдарм для эскалации против Запада, в первую очередь против Польши и Литвы, и во вторую очередь – против Украины. Поэтому мы опять перед рисками ракетных и воздушных атак оттуда», - пояснил он.

Лукашенко прогнулся?

Ранее некоторые эксперты считали, что россияне не наносят удары по Украине с территории Беларуси из-за позиции Лукашенко. Однако, как уверяет Мусиенко, отсутствие ударов из Беларуси совсем не связано с Лукашенко.

«Атаки с территории Беларуси не велись исключительно потому, что у российской авиации были другие планы, другие маршруты, только поэтому. Как только им понадобилась реализация сценария из Беларуси, а сейчас, очевидно, таких атак может стать больше, они начали опять использовать воздушный пространство Беларуси. Поэтому, по существу, Лукашенко здесь абсолютно ни при чем, он здесь в принципе исключительно исполнитель», - отметил эксперт.

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