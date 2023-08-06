Россия обстреляла Украину «Кинжалами» с территории Беларуси: генерал ВСУ раскрыл цель 1 6.08.2023, 9:30

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Это не единственный вариант «повышения градуса».

Россия снова атакует Украину крылатыми ракетами. В частности, четырьмя ракетами «Калибр», которые почти час кружили над территорией Украины и постоянно меняли курс.

Военный эксперт, генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко объяснил, что курс этих ракет можно менять в воздухе. Также они могут летать на низкой высоте, преодолевая украинские ПВО, поэтому выявлять и ликвидировать их очень сложно. Об этом он рассказал «24 каналу».

Кроме того, враг запускал ракеты «Кинжал» по Украине с территории Беларуси. По мнению Романенко, Владимир Путин таким образом пытается вовлечь Беларусь в боевые действия.

«Ему это очень выгодно, ведь Россия может действовать под «чужим флагом». Для этого он завел в Беларусь и вагнеровцев», – подчеркнул военный эксперт.

Наемники из ЧВК «Вагнера» на границе с Польшей и странами Балтии могут проводить разведывательно-диверсионную работу.

«А если со стороны Беларуси начинаются обстрелы, Украина на это обязательно отреагирует. Таким образом, Путин поднимает градус противостояния, потому что ему важно подчеркнуть, что он воюет не только с Украиной, но и со странами НАТО. Для этого он договорился с Лукашенко о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия», – отметил Романенко.

Главная цель российского диктатора, по мнению военного эксперта, поставить ультиматум Западу: мы снимаем эти вопросы, а вы прекращаете поставки оружия Украине.

«И хотя мы видим, что пока до этого не дошло. Однако поставок из Германии систем IRIS-T пока нет. Было согласовано, что Украине должно поступить 110 танков Leopard 1, а мы получили только 10. Да и БМП Marder тоже не пришли. И ракеты Storm Shadow и SCALP-EG, которые есть в Германии, нам тоже не поставляют», – отметил он.

Игорь Романенко отметил, что Путин, повышая уровень эскалации, видит, как это влияет на наших союзников, и продолжает использовать эти возможности.

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