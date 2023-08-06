Коли худ князь, так в грязь 1 Аббас Галлямов

6.08.2023, 9:35

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К вопросу о «скрепах».

Исконный русский социальный контракт был когда-то описан в формуле: «Шерсть стриги, а шкуры не дери». Пытавшегося нарушить его князя Игоря древляне, как известно, привязали к верхушкам двух сосен и разорвали надвое. И не случайно Пушкин восклицал про «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». И бунт, и революция - это тоже часть отечественной политической традиции.

А про древнерусское вече помните? Прокопий Кесарийский писал: «Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и поэтому относительно всех счастливых и несчастливых обстоятельств у них решения принимаются сообща». Так вот, с тех самых времён на Руси повелось считать, что «без народа - не воевода». Именно поэтому пытавшийся оформить ценности самовластия в некую внятно сформулированную идеологию граф Уваров вынужден был дополнить «самодержавие» «народностью». Без второго первое не канало.

Все привыкли описывать власть в России как абсолютную - то есть, внеинституциональную - однако забывают, что внеинституциональнасть эта играет не только на руку правителю. В какой-то момент она может обернуться и против него. Да, в стране нет структур, способных ограничить волю царя, но этот факт означает и отсутствие у царя возможности в сложный момент на какие-либо структуры опереться. И не случайно во время пригожинского мятежа ни «Единая Россия» - со своей якобы многомиллионной армией своих сторонников, - ни парламентарии всех уровней, ни Верховный Суд, ни многочисленные общественные палаты, ни силовые структуры - никто не вышел поддержать президента, поэтому тому пришлось от Пригожина тупо откупаться (на днях как раз была обнародована информация, что за месяц, прошедший с момента мятежа, пригожинские структуры заключили госконтрактов на 2 млрд. рублей, как минимум).

В условиях отсутствия институтов единственным фактором устойчивости правительства в России всегда была его способность побеждать своих врагов, а вот если с победами не задавалось, то в дело вступала формула: «Коли худ князь, так в грязь».

Каково сформулировано, а? Это ведь прямо про нынешнюю ситуацию в России.

Аббас Галлямов, t.me

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