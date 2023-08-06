«Манчестер Юнайтед» купил голкипера за 52,5 миллиона евро, а он пропустил из центра поля 6.08.2023, 10:01

Андре Онана в прошлом сезоне был признан лучшим вратарем Лиги чемпионов.

Вчера «Манчестер Юнайтед» сыграл товарищеский матч против французского «Ланса». В составе английского клуба на стадионе «Олд Траффорд» вышел камерунский голкипер Андре Онана, который несколько недель назад перешел из итальянского «Интера» за 52,5 млн евро, пишет nashaniva.com.

На 23-й минуте камерунец неосмотрительно вышел из ворот, и Флориан Сотока из центра поля перебросил за него мяч.

Правда, МЮ сумел победить усилиями Маркуса Решфорда, Антони и Каземира — 3:1.

Андре Онана в прошлом сезоне был признан лучшим голкипером Лиги чемпионов, у него было восемь сухих матчей за «Интер» в этом турнире. Правда, в финале миланский клуб проиграл «Манчестер Сити».

Примечательно, что за «Ланс» несколько минут сыграл Абдукадир Хусанов, он вышел на поле на 86-й минуте. Еще в начале июля 19-летний узбеков играл за минский «Энергетик».

Чемпион Франции стартует на следующей неделе. «Ланс» в первом туре сыграет против «Бреста». Также клуб примет участие в групповом раунде Лиги чемпионов. Интересно, приживется ли бывший защитник чемпионата Беларуси в новом клубе.