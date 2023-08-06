Буданов: ГУР устроило «чистки» в окружении Путина 6.08.2023, 10:15

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В Кремле попались на удочку украинской разведки.

Украинская военная разведка смогла спровоцировать репрессии в окружении президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью болгарскому телеканалу bTV.

Несколько недель назад Буданов в одном из интервью рассказал, что украинская разведка имеет собственные источники информации в окружении российского президента. Это было озвучено намеренно, чтобы русские начали искать предателей наверху, намекнул разведчик.

«Они уже понимают, что у нас есть свои источники. Информация всегда была оружием - пусть проверяют, пусть ищут. На самом деле так и есть, но всегда, так сказать, [эти поиски] дают неправильные результаты», – отметил Буданов.

В качестве примера глава разведки Украины привел случай, который произошел еще до начала полномасштабного вторжения. Когда в одной «команде» произошла утечка, российские спецслужбы начали проверять абсолютно всех, кто мог иметь доступ к закрытой информации.

«Начали проверять всех, кто имеет близких, контакты, родственников на территории Украины. Как вы можете догадаться, они есть почти у всех. Только по результатам этого дела три человека были лишены свободы, 31 человек был уволен и переведен в другие места. Еще большой процент людей попадал под определенный пресс. То есть они сами парализовали свою работу», – рассказал Буданов.

Он отметил, что каждый раз, когда ГУР получает «очевидные факты», россияне начинают проводить внутренние расследования, которые на самом деле «ничего не изменят».

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