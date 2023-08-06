Зов Нигера 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

6.08.2023, 10:33

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На пути к новой авантюре.

Один из мятежных нигерских генералов - Салифу Моди обратился к группе «Вагнер», оперирующей в соседней Мали. О цели обращения догадаться не трудно – помощь в удержании захваченной власти.

Обратиться к «Вагнеру» - это все равно, что обратиться к Путину – решение будет приниматься в Кремле. Влезать или не влезать – вот в чем вопрос?

Как вы думаете, какое решение примет великий геополитик, который последовательно втянул Россию сначала в крымскую авантюру, затем в сирийскую, африканскую (ЦАР) и «отлакировал» чудовищным решением 24 февраля?

Вопрос непростой. Сейчас, наверное, «в Кремле» оценивают ситуацию. Влезть, конечно, заманчиво по многим причинам – прямо глаза разбегаются. Но хватит ли сил?

Предыдущий опыт говорит, что Путин вероятнее всего примет самое идиотское решение. Но, все же, может быть, провал в Украине чему-то научил? Всегда хочется верить если не в силу разума, то, хотя бы в весомость полученной оплеухи.

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