Подрыв крупного российского танкера SIG: стало известно о состоянии подбитого судна 6.08.2023, 10:38

4,430

Вода интенсивно затапливает затапливает корабль.

Ночью 5 августа дроны атаковали находившийся в районе Крымского моста российский танкер SIG. В результате этого судно получило значительные повреждения.

Танкер SIG почти четыре года находится под американскими санкциями. Именно им Россия поставляла авиационное топливо в Сирию, сообщает «24 канал».

В телеграм-канале Росморречфлота рассказали, что по состоянию на 17:00 5 августа к месту стоянки танкера SIG для проведения подводно-технических работ прибыл рейдовый водолазный катер «Водолаз Кузьминых» с:

водолазной станцией,

оборудованием,

специалистами.

К концу дня оккупанты планировали завершить водолазное обследование подводной части танкера. По его результатам должны разработать план работ по устранению повреждений, которые получило судно.

«Сами работы планируется провести в воскресенье, 6 августа, после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины», – говорится в сообщении.

Россияне убеждают, что «поступления воды внутрь аварийного судна якобы нет».

Однако при этом они же сообщают о том, что интенсивно «работают водоотливные средства».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».