В минском метро опровергли один из наиболее распространенных мифов 2 6.08.2023, 10:43

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За конечной станцией есть секретное кольцо?

Не все знают, как поезда метро делают оборот на конечных станциях линий. Некоторые даже полагают, что за этими станциями расположено кольцо, на котором составы разворачиваются, попадают на соседний путь и следуют в обратном направлении. Это не так. Что происходит в реальности, показал телеграм канал «Минский метрополитен».

На самом деле, когда поезд заходит в тупик, машинист быстро переходит из одного конца поезда в другой. После этого он садится в противоположную кабину машиниста (они имеются с двух сторон состава) и выезжает на линию в обратном направлении. Маршрут (проще говоря, переход на другие пути) происходит с помощью переводов стрелки.

На видео можно увидеть, как состав заходит в тупик на столичной Зеленолужской линии.

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