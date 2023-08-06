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СМИ: ВСУ закрепляются в Клещеевке, больше половины села освобождено

  • 6.08.2023, 10:50
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СМИ: ВСУ закрепляются в Клещеевке, больше половины села освобождено

Украинская армия продвинулась на южном фланге под Бахмутом.

Движение ВСУ на Бахмутском направлении продолжается. Уже более половины села Клещеевка освобождено от российских оккупантов, сообщает dialog.ua.

Информацию утром 6 августа подтвердил украинский военнослужащий, который ведет блог «Бахмутский Демон».

«В Клещеевке закрепляемся. Местами их арта не дает праздновать победу, но более половины уже за нами», - написал воин ВСУ.

Отметим, что ВСУ врезаются во фланги Бахмута на юге и севере. Цель - взять город в клещи, сделав пребывание там российской армии невозможным. Контрнаступление идет небыстро, так как на данном участке россияне сосредоточили огромные силы. Тяжелейшие бои на данном направлении проходят ежедневно.

Экс-командир полка «Азов» майор ВСУ Максим Жорин накануне сообщил, что под Бахмутом у россиян сохраняется преимущество в живой силе, артиллерии и технике. Также в последнее время оккупанты начали применять новые тактики минирования, что замедляет украинское контрнаступление. Несмотря на это, продвижение Сил обороны вперед продолжается.

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