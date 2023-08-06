СМИ: ВСУ закрепляются в Клещеевке, больше половины села освобождено
- 6.08.2023, 10:50
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Украинская армия продвинулась на южном фланге под Бахмутом.
Движение ВСУ на Бахмутском направлении продолжается. Уже более половины села Клещеевка освобождено от российских оккупантов, сообщает dialog.ua.
Информацию утром 6 августа подтвердил украинский военнослужащий, который ведет блог «Бахмутский Демон».
«В Клещеевке закрепляемся. Местами их арта не дает праздновать победу, но более половины уже за нами», - написал воин ВСУ.
Отметим, что ВСУ врезаются во фланги Бахмута на юге и севере. Цель - взять город в клещи, сделав пребывание там российской армии невозможным. Контрнаступление идет небыстро, так как на данном участке россияне сосредоточили огромные силы. Тяжелейшие бои на данном направлении проходят ежедневно.
Экс-командир полка «Азов» майор ВСУ Максим Жорин накануне сообщил, что под Бахмутом у россиян сохраняется преимущество в живой силе, артиллерии и технике. Также в последнее время оккупанты начали применять новые тактики минирования, что замедляет украинское контрнаступление. Несмотря на это, продвижение Сил обороны вперед продолжается.