СМИ: ВСУ закрепляются в Клещеевке, больше половины села освобождено 6.08.2023, 10:50

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Украинская армия продвинулась на южном фланге под Бахмутом.

Движение ВСУ на Бахмутском направлении продолжается. Уже более половины села Клещеевка освобождено от российских оккупантов, сообщает dialog.ua.

Информацию утром 6 августа подтвердил украинский военнослужащий, который ведет блог «Бахмутский Демон».

«В Клещеевке закрепляемся. Местами их арта не дает праздновать победу, но более половины уже за нами», - написал воин ВСУ.

Отметим, что ВСУ врезаются во фланги Бахмута на юге и севере. Цель - взять город в клещи, сделав пребывание там российской армии невозможным. Контрнаступление идет небыстро, так как на данном участке россияне сосредоточили огромные силы. Тяжелейшие бои на данном направлении проходят ежедневно.

Экс-командир полка «Азов» майор ВСУ Максим Жорин накануне сообщил, что под Бахмутом у россиян сохраняется преимущество в живой силе, артиллерии и технике. Также в последнее время оккупанты начали применять новые тактики минирования, что замедляет украинское контрнаступление. Несмотря на это, продвижение Сил обороны вперед продолжается.

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