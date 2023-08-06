Одну из ниток «Дружбы» в направлении Германии отключили из-за утечки в Польше 2 6.08.2023, 11:13

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Перекачка нефти была немедленно остановлена.

Одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии отключена из-за обнаруженной 5 августа утечки на территории Польши, сообщает польский оператор нефтепровода PERN.

«В субботу вечером системы автоматики обнаружили утечку в трубопроводе «Дружба» в гмине Ходеч, на одной из двух линий западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Перекачка на поврежденной линии была немедленно остановлена. Вторая линия нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет», – говорится в сообщении компании.

Компания проводит расследование причин инцидента.

«Другие элементы инфраструктуры PERN, в том числе Померанский участок, по которому перекачивается нефть, поступающая танкерами в Польшу, а затем в Германию, работают в штатном режиме», – заверили в PERN.

Службы PERN произвели раскопки на месте поврежденного нефтепровода. ведутся подготовительные работы по ремонту магистрали, говорится в сегодняшнем сообщении компании.

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