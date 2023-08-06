Игнат: Ракеты «Кинжал» по Украине летели именно через Беларусь 8 6.08.2023, 11:31

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ВСУ четко отследили пролет воздушных целей.

Российские оккупанты во время вчерашней атаки запустили по Украине аэробалистические ракеты «Кинжал». По всей вероятности, они могли лететь через территорию Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что пуск «Кинжалов», вероятно, был из района Тамбова. Спикер заявил, что российские ракеты летели в Украину через Беларусь. Сейчас эту информацию уточняют.

«Но был замечен пролет воздушных целей именно через Беларусь. Это уже не первый раз, поэтому ничего удивительного нет», - сказал Игнат.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера вечером российские оккупанты впервые за долгое время ударили по Украине «Кинжалами» с территории Беларуси. Также ракеты были запущены из российского Тамбова.

Военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина объяснил, почему россияне впервые за многие месяцы использовали Беларусь для ударов по Украине.

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