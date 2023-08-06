Reuters: Китай изменил дипломатическую стратегию относительно войны в Украине 6.08.2023, 12:04

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Пекин готов услышать альтернативы планам РФ.

Китай решил изменить свою дипломатическую стратегию относительно российского вторжения в Украину, но о кардинальном изменении позиции пока речь не идет. Об этом в аналитической статье пишет издание Reuters.

По мнению аналитиков, решение Китая присоединиться к международным переговорам в Саудовской Аравии, посвященным теме прекращения войны в Украине, свидетельствует о возможных изменениях в подходе Пекина, но не об отказе от поддержки Москвы.

Издание напоминает, что Пекин отказался осудить российское вторжение в Украину и не присоединился к предварительному раунду мирных переговоров в Дании, состоявшемуся в июне. А вот теперь китайский представитель принял участие в саммите, организованном при участии Саудовской Аравии, где Украина продвигает свой план в отсутствие России.

«Пекин больше настроен на мирные усилия, но он также знает, что мирная инициатива, возглавляемая Пекином, вряд ли будет воспринята Западом на данный момент. [Но также] Пекин не захочет отсутствовать в других надежных мирных инициативах, которые ведут незападные страны», - пояснил директор китайской программы аналитического центра Stimson Center в США Юнь Сунь.

Reuters отмечает, что на это изменение в подходах Пекин решился в то время, когда внутриполитическая ситуация в Китае является достаточно сложной. В частности, недавно по непонятным причинам в Пекине внезапно уволили с должности руководителя МИД Цинь Гана, проработавшего в должности всего полгода. Кроме того, на днях произошла внезапная замена высшего руководства ракетных сил Народно-освободительной армии.

Шанхайский эксперт по международным отношениям Шен Динли отметил, что Россия в конечном итоге потерпит поражение в войне, поэтому Китай должен стремиться к международному сотрудничеству, но не ускоряя коллапса в России.

А вот сингапурский эксперт Ли Минцзян считает, что Пекин будет пытаться улучшить свои позиции. Он хочет лучше понять позиции других стран, чтобы определить границы для своего собственного маневра на мировой арене.

Reuters отмечает, что эта эволюция происходит после того, как китайскую власть начала все больше раздражать затяжная природа войны в Украине, а с недавних пор раздражение добавили российские удары по украинской зерновой инфраструктуре.

«Сейчас ситуация для Пекина становится все более сложной для маневрирования, поскольку эскалация войны напрямую влияет на экономические и политические интересы Китая», — сказал ученый из Китайского центра Пола Цая Йельской школы права Мориц Рудольф.

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