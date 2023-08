В 24-х городах мира пройдут акции, посвященные третьей годовщине массовых протестов в Беларуси 6.08.2023, 12:19

Опубликовано полное расписание.

В 24-х городах мира пройдут акции, посвященные третьей годовщине массовых протестов в Беларуси.

Международная акция белорусской диаспоры будет называться «День солидарности».

Сайт nashaniva.com приводит полное расписание акий:

5 августа (суббота)

Быдгощ (Польша)

16:00 — мост Старомейски.

6 воскресенье (Воскресенье)

Белосток (Польша)

16:00 — Марш солидарности, Rynek Kościuszki 4, Białystok. Сбор участников — возле памятника Пилсудскому, после шествие пройдет по улицам города до консульства Беларуси.

Лондон (Великобритания)

12:00 — Марш солидарности. Сбор участников — Marble Arch, северная сторона, непосредственно возле арки, потом через Hyde Park шествие к посольству Беларуси.

Вашингтон (США)

15:00 — Day of Solidarity with Belarus, National Mall between 4th and 7th Streets.

Лодзь (Польша)

18:00 — митинг, Piotrkowska 155, площадка между кафе «Старбакс» и аллеей А. Мицкевича.

7 августа (понедельник)

Эдинбург (Шотландия)

18:30 — Courtyard, Эдинбург, EH9 1PL.

8 августа (вторник)

Сиэтл (США)

19:00 — Bellevue Downtown park.

9 августа (среда)

Вильнюс (Литва)

18:00 — Марш достоинства, Кафедральная площадь, митинг.

19:00 — марш во главе с диджеем Сергеем Космосом к посольству Беларуси, там концерт до 21:30.

Варшава (Польша)

18:00 — Марш солидарности. Сбор — возле парка Пражский, возле Parafia Katedralna Св. Архангела Михаила и св. Флориана Мученика.

18:20 — шествие до Сленско-Домбровского моста в сторону Старого города.

19:00-19:30 — Замковая площадь, выступления.

19:30 — шествие на Краковское предместье в направлении памятника Копернику.

20:00-21:00 — Площадка у памятника Копернику в Краковском предместье, выступления.

Краков (Польша)

18:00 — Марш солидарности, сбор участников — plac Wielkiej Armii Napoleona, шествие к памятнику Мицкевичу на рынке, митинг.

Гданьск (Польша)

18:00 — Марш солидарности. Сбор участников — возле фонтана Нептуна. Шествие по улицам Гданьска к европейскому центру солидарности, где состоится концерт.

Щецин (Польша)

19:30 — Марш достоинства, сбор участников — Plac Solidarności.

Вроцлав (Польша)

19:00 — марш солидарности, сбор участников — NFM (plac Wolności 1).

Флоренция (Италия)

17:30 — митинг, piazza Duomo 10.

Торунь (Польша)

19:00 — марш солидарности, сбор участников — памятник Копернику, шествие к Новому Рынку.

Рига (Латвия)

19:00 — Марш солидарности от Национальной библиотеки к площади Свободы.

Тбилиси (Грузия)

17:00 — Марш солидарности от посольства Беларуси, Крцаниси, 18, до парламента Грузии.

19:00 — митинг.

Франкфурт-на-Майне (Германия)

18:00 — Römerberg

Прага (Чехия)

18:00 — Вацлавская площадь

Познань (Польша)

18:00 — Марш достоинства, место сбора — Plac Adama Mickiewicza.

Тель-Авив (Израиль)

19:00 — акция на площади Габима.

12 августа (суббота)

Брюссель (Бельгия)

13:30 — Марш солидарности от Albertine plein in Brussel;

100 метров от центрального железнодорожного вокзала, возле памятника королю Альберту I до Europakruispunt.

13 августа (воскресенье)

Чикаго (США)

11:00 — СDT, S. COLUMBUS DR & E. MONROE ST., CHICAGO.

Бостон (США)

13:00 — 399 Congress St, Boston, MA 02210-1811.

