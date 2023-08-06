В 24-х городах мира пройдут акции, посвященные третьей годовщине массовых протестов в Беларуси
- 6.08.2023, 12:19
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Опубликовано полное расписание.
В 24-х городах мира пройдут акции, посвященные третьей годовщине массовых протестов в Беларуси.
Международная акция белорусской диаспоры будет называться «День солидарности».
Сайт nashaniva.com приводит полное расписание акий:
5 августа (суббота)
Быдгощ (Польша)
16:00 — мост Старомейски.
6 воскресенье (Воскресенье)
Белосток (Польша)
16:00 — Марш солидарности, Rynek Kościuszki 4, Białystok. Сбор участников — возле памятника Пилсудскому, после шествие пройдет по улицам города до консульства Беларуси.
Лондон (Великобритания)
12:00 — Марш солидарности. Сбор участников — Marble Arch, северная сторона, непосредственно возле арки, потом через Hyde Park шествие к посольству Беларуси.
Вашингтон (США)
15:00 — Day of Solidarity with Belarus, National Mall between 4th and 7th Streets.
Лодзь (Польша)
18:00 — митинг, Piotrkowska 155, площадка между кафе «Старбакс» и аллеей А. Мицкевича.
7 августа (понедельник)
Эдинбург (Шотландия)
18:30 — Courtyard, Эдинбург, EH9 1PL.
8 августа (вторник)
Сиэтл (США)
19:00 — Bellevue Downtown park.
9 августа (среда)
Вильнюс (Литва)
18:00 — Марш достоинства, Кафедральная площадь, митинг.
19:00 — марш во главе с диджеем Сергеем Космосом к посольству Беларуси, там концерт до 21:30.
Варшава (Польша)
18:00 — Марш солидарности. Сбор — возле парка Пражский, возле Parafia Katedralna Св. Архангела Михаила и св. Флориана Мученика.
18:20 — шествие до Сленско-Домбровского моста в сторону Старого города.
19:00-19:30 — Замковая площадь, выступления.
19:30 — шествие на Краковское предместье в направлении памятника Копернику.
20:00-21:00 — Площадка у памятника Копернику в Краковском предместье, выступления.
Краков (Польша)
18:00 — Марш солидарности, сбор участников — plac Wielkiej Armii Napoleona, шествие к памятнику Мицкевичу на рынке, митинг.
Гданьск (Польша)
18:00 — Марш солидарности. Сбор участников — возле фонтана Нептуна. Шествие по улицам Гданьска к европейскому центру солидарности, где состоится концерт.
Щецин (Польша)
19:30 — Марш достоинства, сбор участников — Plac Solidarności.
Вроцлав (Польша)
19:00 — марш солидарности, сбор участников — NFM (plac Wolności 1).
Флоренция (Италия)
17:30 — митинг, piazza Duomo 10.
Торунь (Польша)
19:00 — марш солидарности, сбор участников — памятник Копернику, шествие к Новому Рынку.
Рига (Латвия)
19:00 — Марш солидарности от Национальной библиотеки к площади Свободы.
Тбилиси (Грузия)
17:00 — Марш солидарности от посольства Беларуси, Крцаниси, 18, до парламента Грузии.
19:00 — митинг.
Франкфурт-на-Майне (Германия)
18:00 — Römerberg
Прага (Чехия)
18:00 — Вацлавская площадь
Познань (Польша)
18:00 — Марш достоинства, место сбора — Plac Adama Mickiewicza.
Тель-Авив (Израиль)
19:00 — акция на площади Габима.
12 августа (суббота)
Брюссель (Бельгия)
13:30 — Марш солидарности от Albertine plein in Brussel;
100 метров от центрального железнодорожного вокзала, возле памятника королю Альберту I до Europakruispunt.
13 августа (воскресенье)
Чикаго (США)
11:00 — СDT, S. COLUMBUS DR & E. MONROE ST., CHICAGO.
Бостон (США)
13:00 — 399 Congress St, Boston, MA 02210-1811.