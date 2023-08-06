ВСУ вошли в Хромово: россиян зажимают вокруг Бахмута
- 6.08.2023, 12:23
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Населенный пункт расположен на западных окраинах города.
Подразделения украинской армии зашли в населенный пункт Хромово, расположенный на западных окраинах города Бахмута, сообщает dialog.ua.
Украинский Генштаб хранит молчание о продвижении ВСУ, однако военным экспертам и ОСИНТ- аналитикам удалось геолоцировать присутствие украинских подразделений в населенном пункте по кадрам российских оккупантов.
Военный эксперт Телеграм-канала Kravchuk отмечает, что на опубликованном россиянами видео заметны попытки нанесения ударов по позициям Хромово, что говорит о присутствии там украинских военных.
Эксперт поставил под сомнение необходимость нахождения ВСУ в почти разрушенной деревне под Бахмутом, расположенной в низине, без видимого стратегического значения, однако закрепление там украинских военных подчеркивает возможности ВСУ.