ВСУ вошли в Хромово: россиян зажимают вокруг Бахмута 6.08.2023, 12:23

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Населенный пункт расположен на западных окраинах города.

Подразделения украинской армии зашли в населенный пункт Хромово, расположенный на западных окраинах города Бахмута, сообщает dialog.ua.

Украинский Генштаб хранит молчание о продвижении ВСУ, однако военным экспертам и ОСИНТ- аналитикам удалось геолоцировать присутствие украинских подразделений в населенном пункте по кадрам российских оккупантов.

Военный эксперт Телеграм-канала Kravchuk отмечает, что на опубликованном россиянами видео заметны попытки нанесения ударов по позициям Хромово, что говорит о присутствии там украинских военных.

Эксперт поставил под сомнение необходимость нахождения ВСУ в почти разрушенной деревне под Бахмутом, расположенной в низине, без видимого стратегического значения, однако закрепление там украинских военных подчеркивает возможности ВСУ.

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